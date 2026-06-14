Bağcılar’da Dünya Kupası Coşkusu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı ilk maç Bağcılar Meydanı'nda kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş tarafından izlendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Turnuvada yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı ise bu sabah saat 07.00'da oynandı. Karşılaşma öncesi tüm yurtta olduğu gibi Bağcılar'da da büyük hazırlıklar yapıldı.

VATANDAŞLARA İKRAMDA BULUNULDU

Bağcılar Belediyesi, Meydana dev ekran kurdu. 'Sabahın İlk Işığında Millilerin Yanında' sloganıyla sabah namazının ardından düzenlenen etkinlikte alana gelen vatandaşlara çay, simit ve çorba ikram edildi. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da ilçe sakinleriyle birlikte kahvaltı yapıp maç izlemek için ekran karşısındaki yerini aldı.

ZAFERİ BİRLİKTE KUTLADILAR

Türk bayraklarıyla maçı izleyen sporseverler, tezahürat ve alkışlarla millilere destek verdi. Maçı izleyenler arasında aileler de vardı. Kimi eşiyle kimi de çocuklarıyla maç izlemek için meydana geldi.