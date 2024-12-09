Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta dün oynanan Bağlumspor- Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında, tribünde başlayan kavga saha içine taştı. Müsabakanın hakemi maçı tatil etti.
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta, Ankara Keçiören Bağlum Stadı'nda oynanan Bağlumspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor maçının 90+3. dakikasında, tribünde başlayan kavga saha içine taştı. Ev sahibi taraftarların sahaya girerek Karadeniz Ereğli Belediyespor oyuncularına fiziksel saldırıda bulundu. Bu gelişme üzerine hakem, karşılaşmayı sonlandırdı. Maçın ardından polis, taraftarları kontrol altına alırken, Karadeniz Ereğli Belediyespor geniş güvenlik önlemleri alınarak sahadan çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › Spor › Bağlumspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor Maçında Kavga: Maç Tatil Edildi - Son Dakika
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