Bahçeşehir Koleji FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda finale yükseldi

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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İtalya'nın Itelyum Varese takımını 81-73 mağlup ederek adını finale yazdıran Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Dejan Radonjic, finali de kazanmak istediklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Radonjic, "İlk maçta olduğu gibi ikinci karşılaşmada da çok rahat bir oyun ortaya koyamadık ama hem hücumda hem de savunmada iyi bir performans göstererek kazanmayı başardık. Rakibimiz de çok iyi bir takım, böyle bir takıma karşı oynayınca savunma yapmak zorlaşıyor. Maçın tamamını önde götürdük. Son dakikalarda geri dönmelerine izin versek de gerekli sonucu alıp finale yükseldik." ifadelerini kullandı.

Radonjic, finalde Niners Chemnitz (Almanya)-Surne Bilbao Basket (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine ise "Artık rakibimizi bekleyeceğiz. Rakibimiz büyük bir ihtimalle Alman takımı olacak gibi gözüküyor. Sezonun en flaş takımlarından biri. Biz de bu maçı analiz edip ona göre hazırlanacağız. Ligde de çok önemli bir Beşiktaş maçımız var, o karşılaşmaya da iyi hazırlanmak istiyoruz. Daha sonra final için hazır hale geleceğiz. Umarım finali kazanan taraf oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Baygül: "Ülkemize bir kupa daha getirmek istiyoruz"

Bahçeşehir Koleji'nin oyuncularından Muhammed Baygül, finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Muhammed, zorlu bir maçı kazandıklarını belirterek, "Ülke ve bizim için önemli bir maçtı. Bu önemli maçta bizi desteklemek için binlerce kişi geldi, onlara teşekkür ediyoruz. Sezon başında hedefimiz bu kupaya ulaşmaktı, şu anda bir adımımız kaldı, final oynayacağız. Çok mutluyuz, daha önce aldığımız bir kupa. Ülkemize bir kupa daha getirmek istiyoruz, umarım bu hedefimize ulaşırız." şeklinde konuştu.

Muhammed, son dakikalarda rakibin farkı kapatmasıyla ilgili olarak ise "Sadece bizim için değil, rakibimiz için de çok önemliydi, rakibimiz iyi bir takım. Bizi yakalamak için bir bölüm yakaladılar ama biz de karşılık verip maçı kazandık, önemli olan da kazanmaktı. Final maçı için burada daha fazla seyirciyi bekliyoruz, herkes davetlimiz." ifadelerini kullandı.