Bahis Ceza İndirimi Beklentisi - Son Dakika
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Bahis Ceza İndirimi Beklentisi

Bahis Ceza İndirimi Beklentisi
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Futbolcular TFF'den ceza indirimi beklerken, Erol Zöngür 1 yıl sahalardan uzak kalabilir.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun harekete geçmesiyle başlatılan bahis soruşturması sonrası 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan futbolcular TFF'den ceza indirimi bekliyor. ilgili kulüpler ve oyuncuların merakla beklediği ceza indirimi ile ilgili henüz açıklanmazken, Karşıyakalı Erol Zöngür'un umutları da her geçen gün azalıyor.

Alt liglerde sezonun başlamasına 1 hafta kala geçen yıl 10 Kasım'da başlatılan, "Futbolda bahis" soruşturmasında uzun süreli ceza alan isimlerle ilgili karar çıkmadı. 2025 yazında transfer olduğu Karşıyaka'da geçen sezon başında tamamı ilk 11'de 10 maçta oynayan Erol, profesyonel olmadan önce bahis hesabı bulunduğu için soruşturmada 12 ay ceza alarak sezonu erken kapatmıştı.

Geçen sezon yapılan bahis soruşturmalarında liglerden sayısı bini aşkın futbolcu 45 gün ila 1 yıl arasında hak mahrumiyeti almış, 45 gün, 3 ay, 6 ay ceza alan oyuncular sahalara dönerken 9 ile 12 ay ceza alanlar ise formalarına kavuşamamıştı. Sezon başı hazırlık ve kamp döneminde takımla çalışarak hazırlık maçlarında as kadroda görev yapan Erol Zöngür, TFF'den ceza indirimi çıkmazsa ligin ilk 10 maçını kaçıracak. 3'üncü ligde ilk yarının fikstürü ve maç tarihleri resmen açıklanırken Erol cezasında indirim olmaza 11'inci haftada 11 Kasım'da oynanacak Bursa Nilüferspor maçında sahalara dönebilecek. Erol cezasında indirim olmazsa tam 1 yıl sahalardan uzak kalacak.

ALİ SİNAN GAYLA'DAN FEDAKARLIK

Karşıyaka yönetimi, kulübe Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla transfer yasağı getiren eski futbolcularla alacaklarının faizlerini silmeleri için yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlanamayınca 11 yeni transferine amatör lisans çıkarma kararı alırken Ali Sinan Gayla geri adım attı. Yeşil-kırmızılılarda 2024-2025 sezonunda forma giyip şu an Balıkesirspor'da görev yapan Ali Sinan, transfer yasağına konu olan alacağı için yönetimle anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, Hakan Barış ve Erdal Öztürk'ten sonra alacağının faizlerini silerek futbol şube ile el sıkıştı. Taraftarlar sanal medyada Ali Sinan'a teşekkür edip aynı anlayış ve desteği diğer futbolculardan da beklediklerini söyledi. Karşıyaka'nın su üçlü dışında Enes Nalbantoğlu, İsmail Güner, Cenk Ahmet, Yasin Ozan, Hakan Canbazoğlu, İshak Kurt, Sefa Küpeli ve Hasan Sürmeli'ye yaklaşık 23 milyon TL kesinleşmiş borcu bulunuyor. Kaf-Kaf, bu borcu kapatmadan transfer yasağını açarak profesyonel oyuncu alamayacak.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Ceza, Spor, Son Dakika

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