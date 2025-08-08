Bakan Bak, Bitlis'e Yeni Spor Yatırımları Müjdesi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bakan Bak, Bitlis'e Yeni Spor Yatırımları Müjdesi Verdi

08.08.2025 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bak, Bitlis'te gençlik ve spor yatırımları için protokoller imzaladı ve tesisleri inceledi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'de modern stadyumlar, kapalı spor salonları ve yüzme havuzları başta olmak üzere, atletizm pistleri ve gençlik kampları pek çok yatırım yapıldığını belirterek, " Bitlis'e de yatırım protokollerini imzalamak ve yeni yeni yatırımların müjdesini vermek üzere geldik" dedi. Bakan Bak Van Gölü'nde tekne turu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bir dizi açılış, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi. Programları kapsamında ilk olarak Bitlis Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bak, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Valilik anı defterini imzalayıp, Vali Ahmet Karakaya'yı makamında ziyaret eden Bakan Bak, daha sonra Bitlis Belediyesi'ni ziyaret etti. Tatvan İlçe Stadında incelemelerde bulunup sporcularla bir araya gelen Bakan Bak, bir sporcu ile güreş tuttu. Kara yoluyla Ahlat ilçesine geçen Bakan Bak, Ahlat Belediyesi tarafından inşa edilen Su Sporları merkezi açılışına katıldı.

'YENİ YATIRIMLARIN MÜJDESİNİ VERMEK İÇİN GELDİK'

Burada konuşan Bakan Bak, Bitlis'te çeşitli yatırım protokollerini imzalamak ve yeni yatırımların müjdesini vermek üzere geldiklerini belirterek," Güroymak'ta bir gençlik merkezi için protokol imzaladık. Hizan'a salon ve yüzme havuzu başta olmak üzere yatırımlar, halı sahalar, Bitlis merkezde yaptığımız halı sahalar ile ilgili protokoller, yine Adilcevaz'da yarı olimpik bir yüzme havuzu için buradayız. Bitlis'te güzel projelere devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin her yerinde spor yatırımları yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere spor alanında yatırımlar yapması, gençlere güvenmesi ve Türkiye'nin dört bir yanındaki mahallelerden tutun da köylerine kadar, spor tesisleri kazandırılması için verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'de modern stadyumlar, kapalı spor salonları ve yüzme havuzları başta olmak üzere, atletizm pistleri ve gençlik kampları; pek çok yatırım yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Bütün bunlar ülkemizin güzel gençleri için yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en büyük görevlerimizin bir tanesi de, gençlerin sporla buluşmasıdır. Kötü alışkanlıklardan uzak durması, başta dijital bağımlılık, uyuşturucu ve içki olmak üzere, gençlerimizi bağımlı hale getiren alışkanlıklardan uzak tutulmasıdır. Buradan ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı yüzme havuzlarımıza spor tesislerimize spor alanlarımıza getirelim. Onlara, yaz spor okulları ve kulüplerimizle hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Beraberindekilerle tesisi gezen Bakan Bak, Van Gölü'nde kısa bir tekne turu yaptıktan sonra kentten ayrıldı.

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,

Kaynak: DHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Yerel Haberler, Politika, Gençlik, Bitlis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak, Bitlis'e Yeni Spor Yatırımları Müjdesi Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
Mardin’de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü Mardin'de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
Ardan Turan’ın Shakhtar Donetsk’i Panathinaikos ile yenişemedi Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
Yılın futbolcusuna verilen ’’Altın Top’’ ödülü için adaylar açıklandı Yılın futbolcusuna verilen ''Altın Top'' ödülü için adaylar açıklandı

18:43
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
18:19
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
15:24
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
07:06
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
01:53
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
01:10
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
00:34
Ole Gunnar Solskjaer: Ruud van Nistelrooy, Ndidi’yi çok övdü
Ole Gunnar Solskjaer: Ruud van Nistelrooy, Ndidi'yi çok övdü
00:26
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
00:22
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
00:09
Akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
00:08
’’Bizim evimiz Süper Lig’dir’’ diyerek gözünü şampiyonluğa dikti
''Bizim evimiz Süper Lig'dir'' diyerek gözünü şampiyonluğa dikti
23:59
Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham’dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı
Beşiktaş'ın yıldızı Tammy Abraham'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı
23:47
Yılın futbolcusuna verilen ’’Altın Top’’ ödülü için adaylar açıklandı
Yılın futbolcusuna verilen ''Altın Top'' ödülü için adaylar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 20:31:35. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Bak, Bitlis'e Yeni Spor Yatırımları Müjdesi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.