Bakan Bak, Bitlis'e Yeni Spor Yatırımları Müjdesi Verdi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'de modern stadyumlar, kapalı spor salonları ve yüzme havuzları başta olmak üzere, atletizm pistleri ve gençlik kampları pek çok yatırım yapıldığını belirterek, " Bitlis'e de yatırım protokollerini imzalamak ve yeni yeni yatırımların müjdesini vermek üzere geldik" dedi. Bakan Bak Van Gölü'nde tekne turu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bir dizi açılış, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi. Programları kapsamında ilk olarak Bitlis Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bak, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Valilik anı defterini imzalayıp, Vali Ahmet Karakaya'yı makamında ziyaret eden Bakan Bak, daha sonra Bitlis Belediyesi'ni ziyaret etti. Tatvan İlçe Stadında incelemelerde bulunup sporcularla bir araya gelen Bakan Bak, bir sporcu ile güreş tuttu. Kara yoluyla Ahlat ilçesine geçen Bakan Bak, Ahlat Belediyesi tarafından inşa edilen Su Sporları merkezi açılışına katıldı.

'YENİ YATIRIMLARIN MÜJDESİNİ VERMEK İÇİN GELDİK'

Burada konuşan Bakan Bak, Bitlis'te çeşitli yatırım protokollerini imzalamak ve yeni yatırımların müjdesini vermek üzere geldiklerini belirterek," Güroymak'ta bir gençlik merkezi için protokol imzaladık. Hizan'a salon ve yüzme havuzu başta olmak üzere yatırımlar, halı sahalar, Bitlis merkezde yaptığımız halı sahalar ile ilgili protokoller, yine Adilcevaz'da yarı olimpik bir yüzme havuzu için buradayız. Bitlis'te güzel projelere devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin her yerinde spor yatırımları yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere spor alanında yatırımlar yapması, gençlere güvenmesi ve Türkiye'nin dört bir yanındaki mahallelerden tutun da köylerine kadar, spor tesisleri kazandırılması için verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'de modern stadyumlar, kapalı spor salonları ve yüzme havuzları başta olmak üzere, atletizm pistleri ve gençlik kampları; pek çok yatırım yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Bütün bunlar ülkemizin güzel gençleri için yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en büyük görevlerimizin bir tanesi de, gençlerin sporla buluşmasıdır. Kötü alışkanlıklardan uzak durması, başta dijital bağımlılık, uyuşturucu ve içki olmak üzere, gençlerimizi bağımlı hale getiren alışkanlıklardan uzak tutulmasıdır. Buradan ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı yüzme havuzlarımıza spor tesislerimize spor alanlarımıza getirelim. Onlara, yaz spor okulları ve kulüplerimizle hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Beraberindekilerle tesisi gezen Bakan Bak, Van Gölü'nde kısa bir tekne turu yaptıktan sonra kentten ayrıldı.

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,