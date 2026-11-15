Bakan Bak Gümüşhane kayak merkezi için 300 milyon liralık protokole imza attı - Son Dakika
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Bakan Bak Gümüşhane kayak merkezi için 300 milyon liralık protokole imza attı

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Bakan Bak Gümüşhane kayak merkezi için 300 milyon liralık protokole imza attı
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Bakan Bak Gümüşhane kayak merkezi için 300 milyon liralık protokole imza attı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gümüşhane'de planlanan kayak merkezi için 300 milyon liralık protokole imza attı. Bak, projenin yaklaşık 1700 metrelik telesiyej ve T-barı içereceğini, kentte yıllardır beklenen beklentinin karşılanacağını söyledi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gümüşhane'yi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Kente kazandırılması planlanan kayak merkezinin protokolünü imzalayan Bakan Bak, "Burası karın bir çanak içerisinde kaldığı, Mayıs'a kadar karın korunduğu ve yaklaşık 3 metre karın oluştuğu bir yer. Yüzyıllardır zaten burada böyle bir süreç var. Bu beklentiyi karşılamış olacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ziyaret programları kapsamında Gümüşhane'ye geldi. Süleymaniye Mahallesi'nde Sultan Süleyman Han Ulu Camii'ni ziyaret eden Bakan Bak, Tarihi Rum Okulu'nda devam eden restorasyon çalışmalarını da inceledi. Gümüşhane Valiliği'ni de ziyaret eden Bakan Bak, kentte yapılması planlanan kayak merkezine ilişkin konuştu. Bakan Bak, "Şehrin yıllardır önemli bir beklentisi olan kayak merkezi projesi var. Bununla ilgili çalışmaları yerinde değerlendirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem Gümüşhane'nin gelişmesi için hem buranın gençlerine hem de bölgeye hizmet edecek bir kayak merkeziyle ilgili proje çalışmalarının durumunu değerlendirmiş olduk. İmar planları bitti, proje ön çalışmaları bitmek üzere ve yakında ihalesi için hazırlıkları hızlandırıyoruz. Muhtemelen hedefimiz 2-3 ay içerisinde bu işlerle ilgili yol haritasını tamamlamış olmak. Bu sebeple de daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, burayı ziyaretinde talimatını da vermişti, ön protokol yapmıştık. O zamanki rakamı artırıyoruz, yatırım bedelini yaklaşık 300 milyon liraya çıkartıyoruz. Gerekirse daha ilave yatırımları da kaynağı da tahsis edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİYİ KARŞILAMIŞ OLACAĞIZ'

İnşa edilecek kayak merkezinin protokolünü imzalayan Bakan Osman Aşkın Bak, kentteki beklentinin karşılanmış olacağını ifade ederek, "Gümüşhane'nin gelişmesi açısından da bölgenin turizm ve spor turizmi açısından gelişmesinde önemli bir yer elde etmiş olacak. Herkes bunu bekliyor. Cumhurbaşkanımız da talimat verdi. Gümüşhaneliler bize hep destek veriyor. Biz de onların taleplerini yerine getirmemiz lazım. Dolayısıyla bu süreci hızlandıracağız. Şimdi ilave protokollerle ilgili sözleşmeyi arkadaşlarımız imzalayacaklar. Biz de hızlıca kollarımızı sıvayacağız. Ön çalışmalar yapıldı. Gerçekten burada yaklaşık bin 700 metrelik bir telesiyej projesi var. Ardından T-bar projesi ve kayakçıların günübirlik tesisi olacak ve inanıyoruz ki güzel bir proje olacak. Burası karın bir çanak içerisinde kaldığı, Mayıs'a kadar karın korunduğu ve yaklaşık 3 metre karın oluştuğu bir yer. Yüzyıllardır zaten burada böyle bir süreç var. Bu beklentiyi karşılamış olacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" dedi.

'TURİZM CAZİBESİYLE İNSANLARA HİZMET EDECEK'

Bakan Bak, kayak merkezinin spor turizmini hareketlendireceğini belirterek, "Biliyorsunuz 2 bin kişilik spor salonu inşaatı hızlandı. Onu da tamamlayacağız. Onun yanında söz verdiğimiz Tekke beldesi için halı saha var. Onu da gerçekleştireceğiz. Biz de her zaman gençlerin spor yapmasını istiyoruz, spora yönelmesini istiyoruz. Spor için de her türlü desteği vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi. Bize talimatıdır; gençlere, çocuklara, kulüplere spor noktasında her türlü desteği verelim diye. Herkes bu konuda hemfikir. Gümüşhane'nin gençlerine, çocuklarına güzel hizmetleri biz bakanlığımız olarak sunacağız. İnşallah hızlı bir şekilde bunu takip edeceğiz. İlk defa ben de Süleymaniye'yi ziyaret ettim. Gerçekten tarih dolu, üç dinin bir arada olduğu, Sultan Süleyman zamanından itibaren bir tarihi dokunun, zenginliğin olduğu bir mahalle. Orası da hem kayak merkeziyle beraber hem de onarımların tamamlanmasıyla beraber çok daha güzel bir şekle dönüşmüş olacak. Hem turizm cazibesiyle hem de spor cazibesiyle bölgenin insanlarına, dışarıdan gelen turistlere hizmet edecek" diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nı ve Gümüşhane Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Bak, kendisini karşılayan küçük futbolcularla selamlaşarak Tekke Sporlu miniklere yeni stadyum sözü verdi. Buradaki ziyaretlerinin ardından Bakan Bak, kara yolu ile Bayburt'a hareket etti.

Kaynak: DHA
Mehmet KasapoğluOsman Aşkın BakYerel YönetimKayak MerkeziGümüşhaneTurizmGüncelSporSon Dakika

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