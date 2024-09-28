Bakan Bak İstanbul'da Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak İstanbul'da Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı

Bakan Bak İstanbul\'da Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bu yıl "Aktif Ol" (Be Active) sloganıyla İstanbul Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı.

28.09.2024 19:42  Güncelleme: 19:50
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bu yıl "Aktif Ol" (Be Active) sloganıyla İstanbul Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada ailelere seslenen Bakan Bak, "Çocuklarınızı spor salonlarına getirin. Bu çağrımın sebebi; çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması içindir. Spor aynı zamanda diyabet, obezite gibi çağımızın hastalıklarından uzak tutar. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AB Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda "Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" temasıyla ülke genelinde eşzamanlı olarak düzenleniyor.

Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde organize edilen etkinlikler, sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor. Farklı branşlarda sporcular ve vatandaşlar sağlıklı yaşam ve sporun önemini vurgulayan aktivitelerde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu yıl "Aktif Ol" (Be Active) sloganıyla İstanbul Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı. Meydanda kurulan stantları tek tek gezen Bakan Bak, çocuk ve vatandaşların katıldığı aktivitelere eşlik etti.

Bakan Bak ailelere çağrıda bulundu

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada sporun tabana yayılması için Bakanlık olarak çaba gösterdiklerini belirterek, "Annelere babalara, dedelere ninelere sesleniyorum. Çocuklarınızı spor aktivitelerine, spor salonlarına getirin. Bunu çağrımın sebebi; çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan uzak durması içindir. Spor yapmayan çocuk kötü alışkanlıklar edinir, çevresine zarar verir. Böyle olsun istemiyorsak çocuklarımızı spor salonlarına getirelim. Spor kulüplerine, belediyelerin spor okullarına getirelim. Bu nedenle Bakanlığımız ve belediyelerimizin imkanlarıyla Bağcılar'da güzel işler yapılıyor. Burası cıvıl cıvıl, çocuklarımız birbirinden farklı sportif etkinliklere katılıyorlar. Yeni spor tesisleri ve gençlik kampı için Bağcılar belediyesi ile ortak çalışma yürütüyoruz" dedi.

2024 yılını haraketlilik yılı ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Bak, "Yıl boyunca meydanlarda çeşitli aktiviteler yapılıyor. Amaç çocuklarımızın sosyalleşmesi, paylaşmayı öğrenmesi. Spor aynı zamanda bizi diyabet, obezite gibi çağımızın hastalıklarından uzak tutar. Az hareket ediyoruz. Bu nedenle haraketliliği artırmamız lazım. Türkiye'nin dört bir yanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde Avrupa Spor Haftası etkinliklerini düzenliyoruz. Meydanlar çok şen, cıvıl cıvıl. Herkes İçin Spor Federasyonu başkanı ve ekibini tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Ülkemiz bir spor devrimi yaşamaktadır"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük atılım gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Bak şunları söyledi:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi nedeniyle stadyumları, yüzme havuzları, spor salonlarıyla bir spor devrimi yaşamaktadır. Bunun soncunda birçok Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yapmaktayız. Cumhurbaşkanımızın ülkemizin dört bir yanına tesis yapılması talimatları doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yarın Türk sporu için önemli bir tesis olan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açacağız. Dev bir basketbol kompleksi hizmete girecek. Açılışında Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Maçı oynanacak. Her şey Türk sporu ve gençlerimiz için. Avrupa'da bile olmayan böylesine dev tesisi ülkemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum."

Kerim Çomoğlu; "Sporumuzu her yaştan insanımıza yaymaya devam edeceğiz"

Törende konuşma yapan Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu ise, "Avrupa Spor Haftası etkinliği şu andan itibaren Avrupa'nın tüm ülkelerinde kutlanıyor. Bu etkinlikler günlerce haftalarca süren hazırlıkların sonucunda oluyor. Bağcılar Belediyemizin destekleriyle tüm faaliyetimizi 3 gün içerisinde gerçekleştirdik. Kıymetli başkanımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bakanım sizlerin destekleriyle sporumuzu her yaştan insanımıza yaymaya, kitlesel etkinliklerle herkesi spora davet etmeye devam edeceğiz. Bugün burada sabah saatlerinden itibaren binlerce gencimiz spor etkinliklerinde buluşuyor. Bundan sonra da bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Burada da sizlere şunun sözünü verebilirim; her yerde bir yapılıyorsa Bağcılar'da artı 1 daha yapılacak. Hepinize çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bakan Bak İstanbul'da Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı - Son Dakika

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