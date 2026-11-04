Bakan Bak Monako’da Avrupa Konseyi 19’uncu Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı - Son Dakika
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Bakan Bak Monako’da Avrupa Konseyi 19’uncu Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı

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Bakan Bak Monako’da Avrupa Konseyi 19’uncu Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı\'na katıldı
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Monako’da düzenlenen Avrupa Konseyi 19’uncu Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Monako'da düzenlenen Avrupa Konseyi 19'uncu Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı. Bakan Bak, "Türkiye olarak temel vizyonumuz, hiçbir çocuğun ekonomik, sosyal veya fiziksel engeller nedeniyle sporun dışında kalmadığı, güvenli ve kapsayıcı bir spor ekosistemi oluşturmaktır" dedi.

Avrupa Konseyi 19'uncu Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı, Monako'da gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Monako Prensi II. Albert (Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi) ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'in de yer aldığı "Tüm Çocuklar İçin Daha Güvenli ve Daha Sağlıklı Spor" temalı Avrupa Konseyi 19'uncu Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansına katılarak Türkiye'yi temsilen konuşma yaptı.

17 ülkenin Bakan düzeyinde, 7 ülkenin Devlet Bakanı düzeyinde katıldığı Bakanlar Konferansında öğleden önce "Daha Güvenli ve Daha Sağlıklı Spor için Ortak Bir Taahhüt Oluşturma" temalı ve öğlenden sonra "Taahhütten Eyleme: Daha Güvenli ve Daha Sağlıklı Sporu Hayata Geçirmek" temalı iki panel gerçekleştirildi.

Konferans marjinda ayrıca, Temmuz 2016'da imzalanan "Futbol Maçları ve Diğer Spor Etkinliklerinde Bütünleşik Güvenlik, Emniyet ve Hizmet Yaklaşımına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin 10'uncu Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkiye'nin sporda şiddetle mücadele sürecini anlatan bir sunum yapıldı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, yaptığı konuşmada Türkiye olarak her çocuğun spora eşit fırsatlarla erişebilmesini, güvenli, sağlıklı ve kapsayıcı ortamlarda spor yapabilmesini çok önemsediklerini vurgulayarak, "12'nci Kalkınma Planımızda ortaya koyduğumuz bu kararlılığı, Bakanlığımızın 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda somut politika, proje ve faaliyetlerle hayata geçirerek sürdürüyoruz. Temel vizyonumuz, hiçbir çocuğun ekonomik, sosyal veya fiziksel engeller nedeniyle sporun dışında kalmadığı, çocukların korunmasının esas alındığı güvenli ve kapsayıcı bir spor ekosistemi oluşturmaktır" dedi.

'TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARIMIZI PROJELERİMİZLE GÜVENLİ SPOR ORTAMLARIYLA BULUŞTURUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son çeyrek yüzyılda spor altyapısına ve gençliğin gelişimine önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Bakan Bak şunları söyledi:

"81 ilimizde faaliyet gösteren gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz, gençlik kamplarımız ve spor tesislerimiz aracılığıyla çocuklarımıza ve gençlerimize ücretsiz bir şekilde sportif, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet alanları sunuyoruz. Milyonlarca çocuğumuzu Spor Okulları, Sokaklar Bizim ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın gibi projelerimizle güvenli spor ortamlarıyla buluşturuyoruz. Dezavantajlı çocuklarımızın, özellikle engelli bireylerimizin ve mülteci misafirlerimizin spora erişimini artırmak için çaba gösteriyoruz. Bu bağlamda engelli bireylere yönelik spor okulları ve pilot kamp uygulamaları gibi kapsayıcı modeller geliştiriyoruz. Ayrıca mülteci misafirlerimize yönelik çabalarımızı Avrupa Birliği, UNHCR, UNICEF ve Olimpik Mülteci Vakfı gibi uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa yürüttüğümüz projelerle somutlaştırıyoruz."

'ÇOCUKLARIN SAĞLIKLARINI RİSKE ATAN UYGULAMALARA YÖNELMEMESİ İÇİN DOĞRU EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİDİR'

Çocuk ve genç sporcuların korunmasının dopingle mücadeleyi de kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine dikkat çeken Bakan Bak, "Erken yaşlarda başarı ve performans baskısının sporcuları, sağlıklarını riske atan uygulamalara yöneltmemesi için doğru eğitim çok önemlidir. Bununla birlikte, çocuklarımızın sadece fiziksel risklere karşı değil; dijital dünya, bağımlılık riskleri ile iklimsel ve çevresel değişimlerin getirdiği psiko-sosyal sınamalara karşı da kendilerini güvende, değerli ve ait hissettikleri ortamlar oluşturmak zorundayız. Yürüttüğümüz 'Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Programı' ve koruyucu kamplarımızla 494 bini aşkın genç ve sporcumuza ulaştık" diye konuştu.

'GAZZE'DE ÇOCUKLAR EN TEMEL HAKLARINDAN DAHİ YOKSUN BIRAKILMAKTADIR'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çocukların da zarar gördüğünü vurgulayan Bakan Bak, "Sporun evrensel değerlerini savunurken, çatışma coğrafyalarında yaşanan ve Birleşmiş Milletler kararlarında da atıfta bulunulan ağır insani krizlere ve hak ihlallerine sessiz kalmamız beklenemez. Çocukların, gençlerin ve sporcuların korunması coğrafyaya veya siyasi koşullara göre değişemez. Onların haklarının her yerde aynı kararlılıkla savunulması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle, çatışma bölgelerindeki ağır tablolara, özellikle Gazze Şeridi'ndeki duruma dikkat çekmek istiyorum. Gazze'de çocuklar yalnızca eğitim ve spor imkanlarından değil, uluslararası normlara aykırı olarak güvenli bir ortamda yaşamak için en temel haklarından dahi yoksun bırakılmaktadır. İnanıyorum ki bu Konferans, iyi uygulamalarımızı ve insani hassasiyetlerimizi paylaştığımız, ortak sorumluluğumuzu ve işbirliğimizi güçlendirdiğimiz bir platform olacaktır" dedi.

Bakan Bak, Türkiye'nin önerisi ve diğer üye ülkelerin desteğiyle, Gazze'deki çocukların eğitim, temel ihtiyaçlar ve güvenli spor imkanlarından mahrum bırakılmalarının yanı sıra güvenli bir ortamda yaşamaları ve gelişmeleri için gerekli güvenlik koşulları ile psikolojik destekten yoksun kalmalarına dikkat çeken hükme Avrupa Konseyi Spor Bakanları Kararı'nda yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, söz konusu hükmün, çatışmalardan etkilenen tüm çocukların haklarının korunması ve esenliklerinin gözetilmesi yönündeki ortak sorumluluğu yansıttığını vurgulayarak, yapıcı yaklaşımları ve verdikleri destek dolayısıyla üye ülkelere teşekkür etti.

Kaynak: DHA
Gençlik ve Spor BakanıMehmet KasapoğluOsman Aşkın BakAvrupa KonseyiGençlikMonakoSporSon Dakika

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