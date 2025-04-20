Bakan Bak'tan Fenerbahçe'ye Tebrik

İSTANBUL, GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024 – 2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında Çimsa ÇBK Mersin'i yenerek 2024-2025 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki değerli kulübümüze de başarılar diliyorum."