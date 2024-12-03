Bakan Bak'tan Gençlere Destek Mesajı - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak'tan Gençlere Destek Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gençlerin önemine vurgu yaparak destek ve projeler sunacaklarını belirtti.

03.12.2024 17:45
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- Bakan Bak, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "En büyük kaynağımız olan genç nüfusumuzla çok iyi işler başaracağız"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk gençlerine çok güvendiklerini ve gençlerle Türkiye'nin çok iyi işlerine imza atacaklarını söyledi.

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı kapsamında öğrenci topluluklarının temsilcileriyle bir araya geldi. ÜNİDES'in önemine dikkati çeken ve üniversitedeki gençlerin hayallerini gerçekleştiğini vurgulayan Bak, "Bu dönem 120 milyon lira bütçe ayırdık ama bunları gelen projelere göre artırabiliriz. Genç ofislerimize gelin. Bakanlık projelerini, etkinliklerini takip edin. Kendi projelerinizle bizim yapmak istediklerimizi eşleştirelim. Gençler olunca enerji, sinerji oluyor. En büyük kaynağımız olan genç nüfusumuzla çok iyi işler başaracağız" diye konuştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne de değinen Bak, engelli bireyler için çalışmaların devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti iktidarları engellilere yönelik devrim niteliğinde işler yaptı. Daha evvel evlerinde bir köşede tutulan engelli gençleri artık dışarıdaki aktivelerini görüyoruz. Paris 2024'te 28 madalya aldık. Federasyonlarımızın sağladığı imkanlarla, spor tesislerimizle, ailelerin desteğiyle ve tabii AK Parti vizyonuyla oldu. Hepimiz bir engelli adayıyız. Olimpiyat şampiyonu okçumuz Öznur'un hayatı trafik kazasıyla değişiyor. Spora kazadan sonra okçulukla devam ediyor ve olimpiyat şampiyonu oluyor. Yaşama tutunma azmidir bu. Engelli vatandaşlarımıza destek veriyoruz ve bu konuda bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."

Bakan Bak'tan gençlere "Annenize 'of' bile demeyin" nasihati

Bakan Bak, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'dan örnek vererek, gençlerden anne ve babalarına saygılı olmasını istedi. Ronaldo'nun annesi hakkında söylediklerini hatırlatan Osman Aşkın Bak, "Ronaldo'ya 'Etrafında bir sürü güzel kadın var ama annen hep yanında' diye nedenini soruyorlar o da 'Ben futbol oynamaya giderken annem benim için garsonluk yapıyordu. O benim kraliçem, dünyadaki her şeyim' cevabını veriyor. Anne ve babanızı asla unutmayın, 'of' bile demeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bakan Bak'tan Gençlere Destek Mesajı - Son Dakika

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