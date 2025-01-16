Bakan Bak'tan Gençlere Yeni Ofis Sözü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bakan Bak'tan Gençlere Yeni Ofis Sözü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bilecik'te gençlere yeni bir Genç Ofis kurulacağı sözünü verdi.

16.01.2025 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere söz verdi

BİLECİK - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bilecik'te üniversite öğrencileriyle görüntülü yaptığı görüşmede, bir Genç Ofis daha kurulması konusunda söz verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Vali Aygöl, programda öğrencilerle fikir alışverişinde bulunarak, sorulan soruları da yanıtladı. Öğrencilerin talepleri ve önerileri dinlenerek, üniversite topluluklarının desteklenmesi adına atılabilecek adımlar ele alındı.

Bakan Bak'tan, gençlere söz

Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Vali Şefik Aygöl görüntülü konuştu. Bakan Osman Aşkın Bak, gençlik faaliyetlerinin yürütülmesi için bir Genç Ofis daha kurulması konusunda söz verdi. Üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde daha aktif rol almalarına imkan sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Politika, Bilecik, Gençlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak'tan Gençlere Yeni Ofis Sözü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:41:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Bak'tan Gençlere Yeni Ofis Sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.