Bakan Bak ve TBF'den İsrail temsilcisinden tehdit alan Ergin Ataman'a tam destek

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İsrail\'e bir kez daha "One Minute" dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), İsrail temsilcisinden tehdit alan A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'a destek verdi.

"HOCAMIZIN YANINDAYIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ergin Ataman'a destek verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ise Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen tehdidi kınadı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bak, "Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

TBF'den yapılan açıklamada ise, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman'a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.