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Bakan Kasapoğlu: "Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz

09.02.2022 12:52

- Bakan Kasapoğlu: "Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz" Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çalışmalarımız, iddialarımız devam edecek.

- Bakan Kasapoğlu: "Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz"

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çalışmalarımız, iddialarımız devam edecek. İşte o iddiayı kış olimpiyatlarında gençlerimiz ayak sesleriyle gösteriyor. Biz birkaç branşı değil tüm branşları önemsiyoruz, destekliyoruz. Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı'nın Ilgaz İlçesinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Pistinde inceleyen Kasapoğlu'na Çankırı Milletvekili Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu eşlik etti. Kasapoğlu sporcularla fotoğraf çektirip kar motoru ile pisti gezdi.

"Sporcularımızın ilgisi bizi bu anlamda ayrı bir mutlu ediyor"

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Çankırı'nın kış sporları anlamında önemli bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Çankırı bizim için çok önemli, stratejik bir çalışma yaptığımız, özellikle spor şehri olma noktasında önemli bir vilayetimiz. Gerek oluşan gerek ilgi noktasında Çankırı'nın bu potansiyelini değerlendirme adına hem Çankırı'nın merkezi hem de ilçelere olmak üzere kış sporları ile ilgili avantajlarımız yüksek. Başladığımız projeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Açılacak olan, daha önce kazandırılan projeler var. Bizde bir yandan inşaatlar, projeler devam ederken diğer yandan gelişen dinamik bir durum söz konusu. O duruma göre de gerekli hazırlıkları, çalışmaları yapıyoruz. Hem ilçelerimizde hem Çankırı merkezde gerek sporla ilgili gerek gençlikle ilgili çalışmalarımız var. Yurtlarımız başta olmak üzere gençlik merkezi çalışmalarımız var. Hamt olsun gençlerimizin ilgisi, sporcularımızın ilgisi bizi bu anlamda ayrı bir mutlu ediyor" dedi.

"Gerek Arda, gerek Fatih ve Furkan, bu anlamda ilkleri yaşattılar"

Kış sporunda Türkiye'nin önemli bir içme kazandığını ifade eden Kasapoğlu, "Bu bir işbirliği meselesi, sinerji meselesi. Biz bu sinerjiyi Çankırı'da çok güçlü bir şekilde yakaladık. İnşallah hem spor şehri Çankırı hem gençlik şehri Çankırı olması noktasında hedeflerimizi hem gerçekleştiriyoruz hem de büyüterek devam edeceğiz. Şu an Ilgaz Yıldıztepe'deyiz. Türkiye'nin spordaki devriminin sadece birkaç branşta değil, kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Pekin'de gençlerimizin gerçekleştirdiği ilkler, gerek Arda, gerek Fatih ve Furkan, bu anlamda ilkleri yaşattılar. Bu öncelikli olarak bir tesis alt yapısı ile ortaya çıkan faktör. Sonra da gençlerimizin gayreti, inancı ile oraya çıkan bir faktör" diye konuştu.

"Millet olarak daha büyük hedeflere sporcularımızla yürüyeceğiz"

Yatırımlarını altyapı ve işbirlikleri olarak diğer bakanlıklar, yerel kurum ve kuruluşlarla gerçekleştireceklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanında kış sporları salonlarımız var. Erzurum başta olmak üzere açık tesisler noktasında, atlama kuleleri, kayak pistleri ve salonlar anlamında ciddi çalışmalar var. İlerleyen günlerde İstanbul'da Avrupa'nın en modern, en kapsamlı buz tesislerinden birisini belediyemiz ile birlikte açacağız. Bu anlamda çalışmalarımız, iddialarımız devam edecek. İşte o iddiayı kış olimpiyatlarında gençlerimiz ayak sesleriyle gösteriyor. Biz birkaç branşı değil tüm branşları önemsiyoruz, destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun o spora önem veren vizyonuyla hedeflerimizi her anlamda gerçekleştireceğiz. Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu: Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz
Bakan Kasapoğlu: Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz
Bakan Kasapoğlu: Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz

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Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Çankırı, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz - Son Dakika Spor


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