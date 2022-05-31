Bakan Kasapoğlu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları'na ilişkin açıklama Açıklaması

31.05.2022 22:59
Bakan Kasapoğlu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları'na ilişkin açıklama Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın sözlü aşamasına katılan adayların sonuçlarına ilişkin, "Biraz sonra bu sonuçları Bakanlık web sayfamızdan sizlerle hızlı bir şekilde paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın sözlü aşamasına katılan adayların sonuçlarına ilişkin, "Biraz sonra bu sonuçları Bakanlık web sayfamızdan sizlerle hızlı bir şekilde paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın yaparak açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın personel alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik açılan 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın sözlü aşamasına katılan adayların sonuçlarını biraz sonra Bakanlık web sayfamızdan sizlerle hızlı bir şekilde paylaşacağız. Yine Bakanlık ailemizi güçlendirmeye yönelik, altyapımızı zenginleştirmeye yönelik çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız."

Sınav sonuç duyuruları

Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 14 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen "2021 Yılı Sözleşmeli Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog Alımı" sözlü sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenebilecek.

Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 18-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen "2021 Yılı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı" sözlü sınavına katılan adaylar sözlü sınav sonuçlarını yine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenebilecek.

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Instagram Yakın Arkadaşlar özelliği Twitter'a geldi! Instagram Yakın Arkadaşlar özelliği Twitter'a geldi!
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Instagram, gençlik, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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