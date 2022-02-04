Bakan Kasapoğlu'ndan "ortak çalışma kültürü" vurgusu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk günden itibaren ortak çalışma kültürü ve bu vesileyle ortaya çıkan sinerji ve pratikliğiyle milletin hizmetinde olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ilk günden itibaren ortak çalışma kültürünü ve bu vesileyle ortaya çıkan sinerji ve pratikliğiyle milletimizin hizmetinde. Gençlik ve spor bakanlığı olarak biz de ortak çalışma kültürünü geliştirme, üretime, istihdama, ihracata, kalkınmaya gereken katkıyı hassasiyetle vermek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Ortak çalışma kültürü, yıllardır var olan kurum taassubunu geriye düşüren bir güçle yürüyor." dedi.

Bakanlık olarak tüm imkanları 85 milyon halkın hizmetine sunma yolunda işbirliklerine, birlikte çalışmaya ve her türlü özveriyi ortaya koymaya devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, "Projeler hamdolsun gerçekleşti, gerçekleşiyor. Bunların meyvelerini almaya başladık. Önümüzdeki süreçte bunları daha verimli kılmak ve geliştirmek yeni projeleri ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mücadelesinin kalkınma mücadelesi ve bu kalkınma için gereken üretimi, gereken yatırımı ortaya koymanın ayrım gözetmeksizin herkesin vazifesi olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimizin, belediyelerin, yerel yönetimin ve sivil toplumun sorumlulukları da çok önemli. Biz bu anlamda kurum ve kuruluşlarla önemli işbirliklerine imza attık. Bakanlık olarak Türkiye'nin mücadelesinde kendimizi sorumlu ve bu konunun mesullerinden görüyoruz. Milli politikaya destek vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kalkınma Ajanslarımızın herkese dokunmak ve kılavuzluk etme noktasındaki çabalarını da taktirle karşılıyoruz.

"Türkiye'nin pek çok avantajları var"

Üretim ekonomisi için yeni yaklaşımlar geliştirmek ve hızlı olmak gerektiğini aktaran Kasapoğlu, "Türkiye'nin doğal kaynaklarından, nüfusuna pek çok önemli avantajları var." dedi.

Potansiyel enerjiyi somut üretim gücüne çevirmek için doğru projelerin üretilmesi gerektiğine işaret eden Kasapoğlu, "Bakanlık olarak bütün gücümüzle milli seferberliğe iştirak ediyoruz. Spor endüstrimizde materyal üretimin millileştirilmesiyle işe başladık. Modern Pentatlon silahının ve hedef sistemlerinin prototip çalışmaları tamamlandı. Yelkencilikte malzemelerin de yerli üreticiler tarafından imal edilmesi için gereken adımları attık. Diğer dallardaki spor malzemeleri için de AR-GE faaliyetini başlattık. Bu alandaki çalışmalarımızı Sanayi Bakanlığımızla, TÜBİTAK'la işbirliği içinde devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Spor teknolojileri alanında ürün üreten girişimcilere Tekno-girişim protokolü, yeni yaklaşımların geliştirilmesi, spor girişimciliğinin ve teknolojisinin artırılması amaçlarıyla organize edilen BİGG Spor Ödülleri Programını gibi çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kasapoğlu, Spor Araştırmaları alanındaki akademik çağrı programının da çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Sportif üretimin yerlileşmesi için gereken adımları atıyoruz"

Kalkınma ajanslarının bölgelerinde tespit ettikleri atıl altyapıları ve yeni potansiyelleri bakanlık olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kasapoğlu, "Yapay zekadan sensor teknolojilerine, takip sistemlerinden sporcu sağlığı teknolojilerine, giyilebilir teknolojilerden sporcu analiz sistemlerine kadar, sportif üretimin yerlileşmesi için gereken adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Çalışan ve Üreten Gençler Programı" ile üretim alanlarına ilave olarak sosyal alanların oluşturulmasını da sağladıklarını aktaran Kasapoğlu, "İnşa edeceğimiz kreş, spor, eğitim alanlarıyla hak ettikleri yüksek hayat standardını gençlerimize sağlayacağız." dedi.

Gençlik Merkezlerinin gençlerin yarınlara hazırlanması adına önemli çabalar ortaya koyduğunu ifade eden Kasapoğlu, çalışma hayatındaki çetin rekabete hazırlanmak için gereken eğitimi, gençlerle buluşturduklarını dile getirdi.

Gençlerimizin potansiyelini ortaya koyan, fikirlerini gerçeğe dönüştüren projeler gerçekleştirdiklerini belirten Kasapoğlu, "Teknoloji ve inovasyonu odak noktasına alan çalışmalarla algoritma, web, yazılım, kodlama, robotik, mobil uygulama, gibi güncel atölyeler düzenliyoruz. 2023 Girişimcilik Kampı, Dene-Yap Atölyeleri gibi çalışmalarla teknoloji çağının girişimcilerini yetiştiriyoruz." diye konuştu.

"E-spor en az klasik spor dalları kadar önemli"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde gençlere ve ailelerine e-spor hakkında farkındalık kazandırdıklarını belirten Kasapoğlu, "E-sporun en az klasik spor dalları kadar önemli olduğunu düşünüyor ve geleceğin dünyasını ciddiye alıyoruz." ifadesini kullandı.

Kalkınma Ajansları, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve Gençlik Merkezleri aracılığıyla uygulanan programda verilen eğitimlerle lisanslı oyuncu, antrenör, yayıncı ve hakem yetiştirdikleri bilgisini veren Kasapoğlu, şunları söyledi:

"E-spor Programı aracılığıyla genç istihdamının artırılması ve oyun girişimciliğinin geliştirilerek Türk e-sporunun büyümesini sağlıyoruz. Program, geçtiğimiz yıl 5 ilde hayata geçti. İnşallah önümüzdeki yıl 12 ilde daha hayata geçirilmesini planlıyoruz. Türkiye'nin tanıtımı, ülkemizin hak ettiği prestije kavuşması için elimizi taşın altına sokuyoruz."

Türkiye'nin tanıtımına katkı sunmak amacıyla oluşturulan "Sports in Turkey" markası çalışmalarında da Kalkınma Ajansları ile iş birliği halinde olduklarını dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin dört bir tarafında devasa spor tesislerimiz var. Bu spor alt yapımımızı spor turizmine kazandırma noktasında iş birliklerini geliştirip çıtayı daha yukarıya taşımak zorundayız. Bizim için asıl olan Türkiye'dir, Türkiye'nin gençleridir, 85 milyondur. Bundan sonra da tüm kurum ve kuruluşlarla milletimizle hizmet çıtasını yükseltmeye, Türkiye'nin üretim, yatırım, ihracat, kalkınmadaki hedeflerini gerçekleştirmede bakanlık ailemiz olarak var olmaya devam edeceğiz."