Baklan Konak Rahvan At Yarışları 12 Ekim\'de Başlıyor

Spor

Bu yıl ilki düzenlenecek Baklan Konak Rahvan At Yarışları 12 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Baklan ilçesi Konak Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. 110 atlı sporcunun katılacağı yarışlara atlı spor tutkunları ve Rahvan atçılar akın edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Baklan Konak Rahvan At Yarışları 12 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Baklan ilçesi Konak Mahallesi'nde düzenlenecek. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşecek olan yarışlara Türkiye'nin çeşitli illerinden 110 atlı sporcunun katılacağı belirtildi. Atlı spor tutkunları ve Rahvan atçıların akın edeceği yarışlara tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi. - DENİZLİ