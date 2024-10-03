BAL 4. Grup\'ta ilk hafta hakemleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kayseri Derbisi'nde Ordu Bölgesi hakemlerinden Ümit Gürsoy düdük çalacak.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta 1. hafta maçları, 6 Ekim Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Kayseri'de oynanacak Yahyalıspor-Develigücü maçını Ordu bölgesi hakemlerinden Ümit Gürsoy yönetecek. Gürsoy'un bu maçta yardımcılıklarını Rahmi Görçay ile Hakan Balkan yapacak.
BAL 4. Grup 1. hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Gaziantepgücü-Şehit Kamil Belediyespor: Halil İbrahim Balsatan
Kilis Belediyespor-Bahçespor: Zülküf Ali Öncel
Adaletgücü- Ceyhan 1967 FK: Ozan Genç
Samandağ Gençlerbirliği-Reyhanlıspor: Burak Yücetağ
İmamoğlu Belediyespor-Zengenspor: Asen Albayrak
Suvermez Kapadokya-İnce Gençlikspor: Berkay Yavuz
Yahyalıspor-Develigücü: Ümit Gürsoy - KAYSERİ
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