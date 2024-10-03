BAL 4. Grup'ta ilk hafta hakemleri belli oldu - Son Dakika
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BAL 4. Grup'ta ilk hafta hakemleri belli oldu

BAL 4. Grup\'ta ilk hafta hakemleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

03.10.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kayseri Derbisi'nde Ordu Bölgesi hakemlerinden Ümit Gürsoy düdük çalacak.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta 1. hafta maçları, 6 Ekim Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Kayseri'de oynanacak Yahyalıspor-Develigücü maçını Ordu bölgesi hakemlerinden Ümit Gürsoy yönetecek. Gürsoy'un bu maçta yardımcılıklarını Rahmi Görçay ile Hakan Balkan yapacak.

BAL 4. Grup 1. hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Gaziantepgücü-Şehit Kamil Belediyespor: Halil İbrahim Balsatan

Kilis Belediyespor-Bahçespor: Zülküf Ali Öncel

Adaletgücü- Ceyhan 1967 FK: Ozan Genç

Samandağ Gençlerbirliği-Reyhanlıspor: Burak Yücetağ

İmamoğlu Belediyespor-Zengenspor: Asen Albayrak

Suvermez Kapadokya-İnce Gençlikspor: Berkay Yavuz

Yahyalıspor-Develigücü: Ümit Gürsoy - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor BAL 4. Grup'ta ilk hafta hakemleri belli oldu - Son Dakika

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