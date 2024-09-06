Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Mezuniyet Töreni

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Mezuniyet Töreni

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Akın, Balıkesir'i spor konusunda öncü bir kent yapmak için mücadele ettiklerini belirtti.

06.09.2024 14:06  Güncelleme: 14:09
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreni, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 14 farklı branşta 5 binin üzerinde öğrenciyi Yaz Spor Okulları'ndan mezun ettiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir'imizi spor konusunda öncü bir kent yapmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin; Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit ve Manyas'ta açtığı Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni yapıldı. Yaz tatillerini spor yaparak değerlendiren 6-14 yaş aralığındaki çocuklar, sertifikalarını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın elinden aldı. Yaz boyunca spor eğitimi alan çocukların başarılarının kutlandığı etkinliğe Karizma Show'un nefes kesen gösterileri damga vurdu.

Ahmet Akın: "Yeni Yaseminler, Ebrarlar, Cengizler yetişecek"

Balıkesir'i spor kenti haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Akın, "Balıkesir'imizi spor konusunda öncü bir kent yapmak için mücadele ediyoruz. Nisan ayından bu yana 24 organizasyonla, on bine yakın sporcumuzu Balıkesir'imizde en iyi şekilde ağırladık. Türkiye'de en fazla plaj voleyboluna ev sahipliği yapan il olduk. Triatlon Şampiyonası'nda en fazla takip edilen il Balıkesir oldu. 29 takım ve 56 ülkenin katılacağı Plaj Voleybolu Dünya Turu, Plaj Voleybolu Avrupa Kupası da ilk kez Balıkesir'imizin plajlarında düzenlenecek. Yeni Yaseminler, yeni Ebrarlar, yeni Cengizler yetişecek diyerek yaz spor okullarımızda eğitime başlamıştık. 14 farklı branşta hizmet veren yaz spor okullarımızda 6 ile 14 yaş arasındaki çocuklarımızdan beş bine yakın öğrencimizi mezun etmenin büyük bir onurunu ve gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Evlatlarımızla ulu önderimiz Atatürk'ün izindeyiz"

Çocukların spor yapmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Ahmet Akın, "Tüm bu branşlarda 40 antrenör ve 90 yardımcı antrenörümüz ile birlikte çalıştık. Yaz Spor Okulları'mızdan mezun olan evlatlarımızı da yürekten kutluyorum. Değerli gençler; hepiniz, hepimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde mücadele ediyoruz. Aynı Atatürk'ün dediği gibi, Atatürk'ün bize emanet ettiği gibi Cumhuriyet'e sahip çıkmak için hep birlikte mücadele ediyoruz. Balıkesir'imiz çok geniş bir coğrafyaya sahip. Balıkesirspor Başkanımız da burada. Ona da yürekten teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Hem Balıkesirspor'umuza hem Balıkesir'deki bütün futbol kulüplerimize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Sizlerin de gözlerinden öpüyorum. Siz spor yapın, bizleri de teşvik edin. Anneler, babalar hep birlikte sporun içinde olalım. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Onun için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar spor dolu Bir yaz geçirdiler

Yaz Spor Okulları'nda çocuklar; muay thai, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, kick boks, karate, satranç, güreş, cimnastik, judo, taekwondo ve boks olmak üzere toplam 14 farklı branşta eğitim aldı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen kurslara katılan öğrencilere program sonunda sertifikaları takdim edildi. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra; Balıkesirspor Kulüp Başkanı Abdullah Bekki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Danışmanı Aytekin Durmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğur Baysal, şube müdürleri, antrenörler ve öğrenciler katılım sağladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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