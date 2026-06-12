Balıkesir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Sona Erdi - Son Dakika
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Balıkesir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Sona Erdi

Balıkesir\'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Sona Erdi
12.06.2026 10:42
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Balıkesir'de 20 ilçeden 470 okul ve 43 bin 50 öğrencinin katılımıyla düzenlenen geleneksel çocuk oyunları şenliği, il finalleriyle tamamlandı. Öğrenciler mendil kapmaca, yakan top gibi oyunlarda yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği", Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen il finalleriyle sona erdi.

Balıkesir'in tüm ilçelerinde eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen okul ve ilçe etaplarının ardından il finallerine yükselen öğrenciler; Fiziksel Etkinlik Parkuru, Yağ Satarım Bal Satarım, Mendil Kapmaca ve Kaleli Yakan Top branşlarında kıyasıya mücadele etti.

Şenlik süreci boyunca Balıkesir'in 20 ilçesinde bulunan 470 okuldan toplam 43 bin 50 öğrenci geleneksel çocuk oyunları etkinliklerine katılım sağladı. Okul ve ilçe finallerinde başarılı olarak il finallerine yükselen öğrenciler ise dört gün süren organizasyonda hem yarışmanın heyecanını yaşadı hem de geleneksel oyunlarla eğlenceli anlar geçirdi.

Büyük bir coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştirilen il finallerinde çocuklar; takım ruhu, paylaşma, dayanışma ve fair-play duygularını yaşayarak öğrenirken, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların da yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlandı. Kaybedeni olmayan şenliğin sonunda öğrenciler ödül heyecanı yaşadı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Geleneksel çocuk oyunları, çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine önemli katkılar sunuyor. Bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz hem eğleniyor hem de paylaşma, dayanışma ve takım ruhu gibi değerleri yaşayarak öğreniyor. Şenlik boyunca öğrencilerimizin sergilediği heyecan, azim ve mücadele bizleri son derece mutlu etti. Organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği bulunan tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, yarışmalara katılan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Balıkesir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Sona Erdi - Son Dakika

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