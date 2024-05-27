Balıkesirspor Başkanı Nedim Ömer, kongrede aday olmayacağını açıkladı

Spor

Balıkesirspor'da Haziran ayında gerçekleştirilecek kongrede mevcut Başkan Nedim Ömer aday olmayacağını açıkladı.

2014-2015 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden ve ardından başlayan kötü gidişat ile 3. Lige kadar düşen Balıkesirspor, 7 Haziran'da olağan kongresinin ikinci toplantısını yapılacak.

Kulüp tesislerinde yönetimiyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Balıkesirspor Kulüp Başkanı Nedim Ömer, olağan kongrede aday olmayacağını açıkladı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK, YENİ YÖNETİMİ DESTEKLİYORUZ"

Toplantıda Başkan Ömer, "İki yıllık görev süremizi doldurmuş bulunuyoruz. Neleri yaptık yada neleri yapamadık bunları konuşmak için bugün buradayız. Öncelikle göreve geldiğimizde amacımız mali başarıyı sağlamaktı. Bunun için çok uğraştık ve geçen yıl devre arasında verdiğimiz mücadeleler sonrası bazı şeyleri yerine getirmeye başlayabildik. Maalesef geçen seneyi yetiştiremedik ve ligden düştük. Bu sene başında kaldığımız yerden devam ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valimiz ve iş adamlarımızın desteğiyle kulübümüzün bütün UÇK borçlarını kapatıp, transferi son anda açtık ve bulduğumuz oyuncularla yola devam ettik.

İlk yarı toplayabileceğimiz kadar puan topladık. İkinci yarıda yine transfer yaparak bu sefer ligde kalmayı değil play-off'u zorladık ve ligin sonunu getirdik.

Bir yerel seçim oldu ve Büyükşehir Belediye Başkanı değişti. Kendisiyle görüştük ve şunu söyledik ki biz bunu ilk günden beri söylüyoruz bizlerden daha iyi yönetebileceğini düşündüğümüz iş dünyasından birileri gelirse çekilebileceğimizi ilettik. Ve kendisi iş adamlarıyla ilgili bir oluşum sağladı. İnşallah Balıkesirspor için daha iyi olacak. Kongrede aday olmayacağımızı buradan söylemek isterim. İş adamlarından oluşan bir yönetim var ve bizde onları destekliyoruz inşallah Balıkesirspor için daha iyi olur" dedi.

"İDARİ VE MALİ BAŞARIYI SAĞLADIK"

Balıkesirspor Başkan Yardımcısı İsmet Deniz de toplantıda yaptığı konuşmada göreve gelmelerinden buyana idari ve mali başarıyı yakaladıklarını söyledi.

108 milyon TL borcu pazarlıklarla 60 milyon TL olarak ödediklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Deniz, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Daha önceki dönemlerde hep olağanüstü kongrelere gidildi. Biz olağan kongremize gidiyoruz. Ne istifa ettik ne görevimizi bıraktık. Biz elimizi taşın altına değil gövdemizi koyduk. Bu kulübün en büyük sorunu UÇK dosyalarıydı. 108 milyon UÇK borcu vardı. 2. Ligdeyken bu sorunu çözecekken asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri oldu ve nasip olmadı transferi açmak.

Ertesi sene sezon başı bütün borcu kapattık. Glumaç dosyası kaldı. Onun için son ana kadar uğraştık ve 16.55'te transferi açtık. Son anda yaptığımız transferler fayda getirmedi ama kulübü borçlandırmadık ve futbolcular ile maç başı ve asgari ücretle anlaştık.

Biz bu kulübü kurtarmak adına ikinci yarı transfer yaptık. Play-off'u zorladık ama olmadı. Bence biz mali başarıyı sağladık, kötü gidişin dibe dalıp zıplama noktası vardır. Biz dibe daldık ve zıplıyoruz. İnşallah yeni gelen yönetim takımı şampiyonluğa oynayacak bir takım kurar. UÇK'mız açık. 108 milyon TL borcu 60 milyon TL'ye kapattık. İnanılmaz pazarlıklar yaptık. Belki sportif başarı sağlayamadık ama idari ve mali başarıyı sağladık. Yeni yönetime şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN BALIKESİRSPOR KİMİN YÖNETTİĞİ ÖNEMLİ DEĞİL"

Toplantıda son olarak konuşan Balıkesirspor As Başkanı Ahmet Erkarapınarlı ise, görev süreleri içinde yaşadıkları maddi zorlukları anlattı.

Özellikle esnafa olan borcu kapadıklarını ifade ederek mevcut yönetimin kendi işini bırakarak Balıkesirspor için gece gündüz çalıştığının altını çizen As Başkan Erkarapınarlı sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Balıkesirspor'u büyük bir yükten kurtardık. Vergi Daire borcunu ödedik. Kendi dönemimize ait 2 milyon liralık SGK borçlarını ödedik. Geçmiş döneme ait bir borç var. Bizim dönemimizde futbolcu kardeşlerimize prim dahil 10 milyon borç bırakıyoruz. Yönetim ve başkanımızın alacağım içeride 17 milyon lira gibi bir para var. Bu paranın büyük çoğunluğunu Nedim Ömer koydu. Geçen yıl bu takıma 25 milyon lira para harcadık ve geçen yıldan hiç borcumuz kalmadı.İnşallah bundan sonra güzel bir ekip kuruluyor bizde her zaman yeni kurulan yönetimin destekçisiyiz. İkinci bir Balıkesirspor yok. Yardım talep istenilirse her zaman hazırız. Önemli olan Balıkesirspor kimin yönettiği önemli değil" dedi.