Balıkesirspor'un 13 maçta attığı 36 golün 25'i Emre Gemici ve Akın Akman'dan geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışında olan Balıkesirspor, 13 maçta 36 gol attı; bu gollerin 25'ini Emre Gemici ile Akın Akman kaydetti. Emre Gemici 18 gol ve 1 asist, Akın Akman ise 7 gol ve 7 asistle takımın hücum gücüne katkı verdi.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Balıkesirspor'da Emre Gemici ve Akın Akman attıkları gollerle takıma hayat verdi. Grupta geride kalan 13 maçta 36 gol atan Balıkesirspor'da ikili 25 gole imzasını attı. Tecrübeli forvet Emre Gemici attığı 18 golle profesyonel liglerin en çok skor üreten oyuncularının başında geldi. 32 yaşındaki futbolcu, 13 maçın sadece 1'ini boş geçti. Emre, 18 golün yanında 1 de asist yaptı. Yine takımın en deneyimli oyuncularından olan 33 yaşındaki orta saha Akın Akma da 7 kez fileleri sarsmayı başardı. Akın ayrıca 7 de asist yaparak hücumda çok etkili bir performans ortaya koydu.
Kaynak: DHA
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