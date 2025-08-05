Ballıca Atlı Spor Kulübü Antrenörü Serkan Selman Demir: Binicilik liderlik yapmayı öğretiyor - Son Dakika
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Ballıca Atlı Spor Kulübü Antrenörü Serkan Selman Demir: Binicilik liderlik yapmayı öğretiyor

Ballıca Atlı Spor Kulübü Antrenörü Serkan Selman Demir: Binicilik liderlik yapmayı öğretiyor
05.08.2025 11:28
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Ballıca Atlı Spor Kulübü antrenörü Serkan Selman Demir ve sporcu Deniz Bilge, Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'a özel röportaj verdi. Biniciliğin liderlik ve empatiyi geliştirdiğini vurgulayan Demir, "Spordan keyif almanın zirve noktası biniciliktir" dedi.

Ballıca Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen röportajda sporcu Deniz Bilge, atlarla kurduğu bağ ve yaklaşan yarış heyecanını paylaşırken; antrenör Serkan Selman Demir, biniciliğin fiziksel ve zihinsel gelişime olan katkılarını anlattı.

"SPORDAN KEYİF ALMANIN ZİRVE NOKTASI BİNİCİLİKTİR"

Genel binicilik faydaları nelerdir? sorusunu yanıtlayan Ballıca atlı spor kulübü antrenörü Serkan Selman Demir,"Binicilik sporu öncelikle farklı bir canlı ile yapılan bir spor olması bağlamında diğer spor branşlarından yahut diğer aktivitelerden çok farklı bir konumda ve atta insana iyi gelen bir şeyler var. Yani yeni bir şey değil bu. 6 bin yıl önce atlar ilk olarak evcilleştirilmiş. O dönemden bu döneme gerek görsel güzelliğiyle gerek adrenaliniyle sizin ilk binişinizde hissettiğiniz korku gibi bir şekilde insan için cazip atlar. Özellikle küçük yaşlarda çocukları çok daha fazla etkiliyor ve bağlıyor. Yani bir spordan keyif almanın zirve noktası biniciliktir." ifadelerini kullandı.

Ballıca Atlı Spor Kulübü Antrenörü Serkan Selman Demir: Binicilik liderlik yapmayı öğretiyor
Ballıca Atlı Spor Kulübü Antrenörü Serkan Selman Demir: Binicilik liderlik yapmayı öğretiyor

"BİNİCİLİK İNSANA YÖNETMEYİ VE LİDERLİK YAPMAYI ÖĞRETİYOR"

Atlı sporların çocuklar ve gençler ile ilgili faydalarından bahseden Demir, "Özellikle çocuklar için faydalarına gelecek olursak at sırtına yaptıkları çok yoğun bir iş var hem fiziksel olarak hem beyinsel olarak.Yani çok fazla düşünmek zorundalar. Basit bir işi yaparken muazzam bir koordinasyon gerektiriyor. Elinin başka bir işi var, bedeninin başka bir işi var, bacağının başka bir işi var. Dolayısıyla bunların hepsini bir arada yapmak muazzam bir koordinasyon ve odak gerektiriyor. En büyük faydası bu. Bunun dışında binicilik doğası gereği insana yönetmeyi, liderlik yapmayı öğretiyor ve seninle konuşamayan bir canlıyı yönetmek zorunda olduğun için empati duygunu da mükemmel bir şekilde geliştiriyor. Çünkü bunların hepsini bir arada faydalanabileceğiniz, hepsinden bir arada faydalanabileceğiniz başka bir spor branşı bulamazsınız." dedi.

Ballıca Atlı Spor Kulübü Antrenörü Serkan Selman Demir: Binicilik liderlik yapmayı öğretiyor
Ballıca Atlı Spor Kulübü Antrenörü Serkan Selman Demir: Binicilik liderlik yapmayı öğretiyor

Atlı Spor Kulübü, Ballıca, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ballıca Atlı Spor Kulübü Antrenörü Serkan Selman Demir: Binicilik liderlik yapmayı öğretiyor - Son Dakika

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