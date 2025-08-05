Ballıca Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleşen röportajda Nergis Pehlivan, binicilik sporunun sadece spor değil, bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Atlarla kurulan bağların gücünden çocukların fiziksel ve mental gelişimine kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BU YIL BALKAN ŞAMPİYONU OLDUK"

Atlı spor kulüpleri ile ilgili konuşan Ballıca Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Pehlivan, "İnsanlar atlı spor kulüplerine sadece at binmeye gelmemeli. At sevmek için gelebilirler, atla vakit geçirmek için gelebilirler. Binicilik dışında atlı bir yaşam çok keyifli bir yaşamdır. O yüzden atlarla tanışmak için de burada bulunabilirler ama eğer binicilik eğitimi almak isterlerse temel binicilik eğitimi başlangıç seviyesinde eğitim verip ondan sonra profesyonel şekilde lisanslı binici olarak, müsabık binici olarak devam edebiliyorlar. Atla tanıştıktan sonra isterseniz sadece hobi olarak devam edebilirsiniz ya da müsabakalara katılmak için daha profesyonel eğitimler için hazırlanabilirsiniz. Çok emek ve gayret gerektiren bir yaşam tarzı olduğu için belli bir kısımda olan öğrencilerimiz, bu disipline daha fazla vakit ayıranlar çok başarılı olabiliyorlar. Şimdi mesela bu sene Balkan şampiyonu olduk. İki tane milli sporcumuz, biri ben, biri öğrencim buradan çıktı. Onun dışında yine Balkan şampiyonu olan öğrencimiz bu sene dünya şampiyonasına gidiyor bir ay sonra." dedi.

"ATLARLA EMPATİ GELİŞTİRMELİYİZ, DEPRESYONA GİREBİLİYORLAR"

Atlarla kurulan bağlar ile ilgili konuşan Pehlivan, "Atlarında karakterleri var tabii bizim gibi. Şöyle, dünyada iki canlının bir arada yaptığı tek spor binicilik ve o yüzden oldukça kombine bir şey, atla tek beden oluyorsunuz ya da birbirinizi çok iyi anlayacak şekilde empati geliştirmeniz gerekiyor. Atlar da insanlar gibi bir takım karakter çeşitlerine sahipler.Onların da zaten kendine göre farklı huyları var ve onların da morallerinin bozuk olduğu, üzgün olduğu, depresif olduğu zamanlar var. Onların da canı sıkkın, morali bozuk ya da üzgün olduğu anlar olabiliyor. Onunla da ayrı bir savaş veriyoruz. Bir kere sağlık sorunu varsa mutsuzluğu olur. Bazen çok sevdiği bir at arkadaşından ayrılmak zorunda kaldığında çok mutsuz olabilir ama genellikle sağlık durumuna ilişkin şeylerde ya da refah düzeyi düştüyse onun gibi sebeplerle depresyona girebiliyor. Biz de onun için her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN FİZİKSEL VE MENTAL GELİŞİMLERİ İÇİN ATLI SPOR ÖNEMLİ"

Çocuklar ve gençler için özel eğitim programlarını anlatan Pehlivan, "Zaten özellikle çocukların fiziksel ve mental gelişimleri için atlı spor disiplinine çok önemli bir yer tuttuğundan dolayı özellikle biz gençlerin bu spora olan ilgilerinin, bağlarının artmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten her konuda onları çok güzel eğiten bir şey. Ben mesela özellikle kız çocuklarını da şimdi görüyorum. Yani 400-500 kilo olan bir canlıya 35 kilo olan bir kız çocuğu yönlendirip ona engel atlatıp onunla parkur yapıp ya da bağ kurup ona istediğini yaptırabildiğinde ya da endurance disiplininde ormanda kilometrelerce ötede tek başına her türlü doğa şartlarına karşı mücadele veren bir çocuğun hayatta korktuğu çok fazla şey olmuyor sonrasında." dedi.

"ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Kulüple ilgili farklı planlarınız, hedefleriniz var mı? sorusunu yanıtlayan Pehlivan, "Bizim kulübümüz özellikle at refahı konusunda güzel vasıflar taşımaya çalışan bir kulüp. Yine bununla ilgili sürekli kendimizi geliştirecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.Onun dışında sporcu gençlerimiz, sporcularımız da yine uluslararası platformda yarışıyorlar şu anda. Yarışan sporcularımızı çok daha yüksek seviyelere getirip ülkemizi çok iyi şekilde temsil etmek amacındayız." dedi.