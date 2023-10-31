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Ballon d'Or töreninde Emiliano Martinez sahneye çıktığında yaşananlar Drogba'yı çılgına çevirdi - Son Dakika

Ballon d'Or töreninde Emiliano Martinez sahneye çıktığında yaşananlar Drogba'yı çılgına çevirdi

Son Güncelleme: 31.10.2023 11:48

Ballon d'Or ödül töreninde en iyi kaleciye verilen Yashin Trophy'i Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez kazandı. Arjantinli eldiven ödülü almak için sahneye çıktığında seyirciler tarafından yuhalandı. Törenin sunucusu eski futbolcu Didier Drogba, bu hareket üzerine çok sinirlendi.

2023 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi seçildi. Deneyimli eldiven ödülünü almak için kürsüye geldiğinde ise şok bir protestoyla karşılaştı. Tepkiler, törenin sunucusu eski golcü Didier Drogba'yı sinirlendirdi.

SAHNEYE ÇIKINCA TEPKİ YAĞDI

Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenen Arjantin'de kaleci Emiliano Martinez, karşılaşmada Fransız futbolcuları tahrik etmişti. Bu sebeple Fransa'da düzenlenen ödül töreninde sahneye çıkınca tepki gören Martinez'e Didier Drogba sahip çıktı.

Ballon d'Or töreninde Emiliano Martinez'e herkesi şaşırtan protesto! Drogba çok sinirlendi

"SPORCULARI KUTLAMAK İÇİN BURADAYIZ"

Tepkilere sinirlenen Drogba seyircilere seslenerek, "Sporcuları kutlamak için buradayız. Lütfen konuşmasına izin verin" ifadelerini kullandı.

Ballon d'Or töreninde Emiliano Martinez'e herkesi şaşırtan protesto! Drogba çok sinirlendi

Didier Drogba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ballon d'Or töreninde Emiliano Martinez sahneye çıktığında yaşananlar Drogba'yı çılgına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ballon d'Or töreninde Emiliano Martinez sahneye çıktığında yaşananlar Drogba'yı çılgına çevirdi - Son Dakika
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