Ballon d'Or töreninde Emiliano Martinez sahneye çıktığında yaşananlar Drogba'yı çılgına çevirdi

2023 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi seçildi. Deneyimli eldiven ödülünü almak için kürsüye geldiğinde ise şok bir protestoyla karşılaştı. Tepkiler, törenin sunucusu eski golcü Didier Drogba'yı sinirlendirdi.

SAHNEYE ÇIKINCA TEPKİ YAĞDI

Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenen Arjantin'de kaleci Emiliano Martinez, karşılaşmada Fransız futbolcuları tahrik etmişti. Bu sebeple Fransa'da düzenlenen ödül töreninde sahneye çıkınca tepki gören Martinez'e Didier Drogba sahip çıktı.

"SPORCULARI KUTLAMAK İÇİN BURADAYIZ"

Tepkilere sinirlenen Drogba seyircilere seslenerek, "Sporcuları kutlamak için buradayız. Lütfen konuşmasına izin verin" ifadelerini kullandı.