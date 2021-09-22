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Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt - Son Dakika

Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

22.09.2021 08:16

Adana Demirspor'un Beşiktaş'a karşı 3-0 geriden gelip 3-3 beraberliğe biten maçta gol atan Balotelli sosyal medyadan çirkin bir paylaşım yaptı. İtalyan golcü, siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yorumcu olduğu zamanlarda kendisi için söylediği "Beyni yok" sözüne yönelik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda cinsel organını da işin içine katarak "Bizim beynimiz ve özellikle kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada gol attıktan sonra siyah-beyazlıların yedek kulübesine dönüp kafasını işaret eden Balotelli'nin sevinci olay oldu. İtalyan golcüden maçın sona ermesiyle birlikte çarpıcı bir paylaşım geldi.

"BUNUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Instagram hesabından attığı golü paylaşan Balotelli, "Beyin, kucaklayan yüz ve omuz silken adam" emojilerini koydu. Balotelli ayrıca, "Bizim beynimiz ve özellikle t...ğımız ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt
İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

Adana Demirspor, Balotelli, Beşiktaş, İtalyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt - Son Dakika
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