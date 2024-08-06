Bandırma'da Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bandırma'da Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Bandırma\'da Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Düzenlendi

2025 sezonu profesyonel ve amatör futbol ve basketbol müsabakalarının güvenli ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal başkanlığında Bandırmaspor ve diğer kulüp başkanlarının katılımıyla İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlendi. İlçe Spor Güvenlik Kurulu, spor alanlarında ve çevresinde şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlayan yeni kararlar aldı.

06.08.2024 16:32  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 sezonu profesyonel ve amatör futbol ve basketbol müsabakalarının güvenli ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal başkanlığında Bandırma spor ve diğer kulüp başkanlarının katılımıyla İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlendi.

İlçe Spor Güvenlik Kurulu, spor alanlarında ve çevresinde şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlayan yeni kararlar aldı. Bu kararlar, müsabakalar öncesinde, sırasında ve sonrasında, taraftarların bulundukları yerlerde veya müsabaka alanlarına gidiş ve geliş güzergahlarında geçerli olacak. Alınan tedbirler, ilgili kurumların yükümlülüklerini belirleyerek spor etkinliklerinde güvenliği artırmayı hedefliyor.

2024-2025 Trendyol 1. Lig'in ilk maçı Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda, Bandırmaspor ile Erzurumspor FK arasında 11 Ağustos 2024 Pazar günü oynanacak.

Bandırma'da asayiş ve huzuru bozabilecek muhtemel sorunlar ve bu sorunlarla ilgili alınabilecek tedbirler ile genel güvenlik konusundaki çalışmalar toplantıda görüşüldü. Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Faruk Bağcı, Gençlik İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcileri, Bandırmaspor Kulübü temsilcileri, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ertunç İşbay, Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Ülkar ve özel güvenlik birimi temsilcileri katıldı.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal toplantıda yaptığı konuşmada, "Bandırma'da 2024-2025 Trendyol TFF 1. Lig sezonunun ilk maçı 11 Ağustos 2024 tarihinde Erzurumspor FK ile oynanacak. Bandırma'da yapılacak maçların emniyetli bir şekilde oynanması için alınması gereken kararlar var. Bunun yanı sıra kırsal mahallelerimizde düzenlenen futbol turnuvalarında da jandarma ekiplerimiz görev yapmaktadır. İlçemizde spor faaliyetlerine olan eğilim çok yüksek. Bandırma'nın spora olan ilgisini güvenli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Yıl içerisinde futbol müsabakalarında güvenlik önlemlerini almak üzere Bandırma Kaymakamlığı olarak toplanıyoruz. Etkin ve yoğun müsabakalarda gerek Balıkesir Valiliği'nden gerekse İl Emniyet Müdürlüğü'nden personel takviyesi istiyoruz. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü de gerekli çalışmaları yapıyor. Bandırmaspor camiasında büyük sorunlar yaşamamakla birlikte, yine de gerekli önlemleri alacağız. İlçemizde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak sistemli bir şekilde süreci yönetmek ve olabilecek durumlarda krizi yönetmek gerekiyor. Sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getireceğiz. Ligin daha güvenilir olması için emniyet tedbirlerini almamız gerekiyor. 2024-2025 TFF 1. Lig sezonunda ev sahipliği yapacağımız karşılaşmalarda hangi takımın riskli, hangi takımın sorunsuz olduğunu analiz ederek, olaysız bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Engin Aksakal, Basketbol, Bandırma, Futbol, Spor, Basketbol, Güvenlik, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırma'da Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:25:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma'da Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement