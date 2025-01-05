Bandırmaspor Üzgün, Manisa FK Mutlu

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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK'ye 3-2 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Gittiğimiz yol kolay bir yol değil, şartlar ne olursa olsun yola devam etmek zorundayız." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maça kazanmak için çıktıklarını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Golü bulmamız gereken dakikalarda golü bulduk fakat VAR'dan faul verildi. Sonraki süreçte iyi oynamadığımız bir ara oldu. O arada yapmamamız gereken hataları yaparak 3 gol yedik. Onun dışındaki 70 dakikada iyi oynayan bir Bandırmaspor vardı. Bugün maç 5-3, 6-3 de bitebilirdi. Rakibimizden daha. fazla pozisyona girdik ama ikisini değerlendirebildik. İkinci yarıya çok iyi başladık, bugün futbol bizim yanımızda değildi. Arka arkaya 2 gol bulduk, maçı çok istedik ama olmadı. Lig de bunlar var, diğer maçın hazırlıklarına hemen başlayacağız. Gittiğimiz yol kolay bir yol değil, şartlar ne olursa olsun yola devam etmek zorundayız. Ümitsizliğe kapılıp moralimizi bozmayacağız. Her zaman daha güçlenerek, daha fazla isteyerek sonuna kadar devam edeceğiz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı da maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Şapçı, erken buldukları golle 3-0 öne geçmelerine rağmen maçta çok zorlandıkları bölümler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maçın ikinci yarısını büyük bir baskı altında oynadık. Yediğimiz gollerin ardından oyunda kalmakta biraz sorun yaşamamıza rağmen oyuncularımızın direnci ve gösterdikleri mücadele sonucunda çok güzel bir galibiyet aldık. Galibiyet serimizi 3'e çıkardık, bu galibiyet hedefimizi yukarılara çıkarmak için önemliydi. Bundan sonraki maçlarda iç saha avantajımızın olduğunu görüyoruz. Maçları kazanıp daha iyi duruma gelmek istiyoruz. Manisa'da yeni bir oluşum var, camiamıza hayırlı olsun. Tüm Manisalıları bize destek vermeye davet ediyorum."