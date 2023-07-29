Barcelona - Real Madrid Hazırlık Maçı Detayları

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BARCELONA - REAL MADRİD MAÇINE ZAMAN?

Barcelona-Real Madrid Maçı, 30 Temmuz Pazar günü oynanacak.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona-Real Madrid Maçı, saat 00:00 başlayacak.

BARCELONA - REAL MADRİD CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI

Barcelona-Real Madrid Maçı S Sport Plus kanalından canlı maç izlenebilecek.