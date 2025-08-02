BARÜ Erkek Ragbi Takımı Avrupa 5\'incisi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Erkek Ragbi Takımı, Avrupa Üniversitelerarası Yedili Ragbi Şampiyonasında 5'inci oldu.

Ankara'da Bilkent İhsan Doğramacı Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Üniversitelerarası Yedili Ragbi Şampiyonası tamamlandı. Farklı ülkelerden 10 erkek takımının katıldığı turnuvada Bartın Üniversitesi (BARÜ) Erkek Ragbi Takımı, oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanarak turnuvada Avrupa 5'inciliği elde etti.

BARÜ Erkek Ragbi Takımının Türkiye Şampiyonu olarak katılmaya hak kazandığı turnuvada; Türkiye'den Koç Üniversitesi, ODTÜ, Almanya'dan Rhine-Westphalia Teknoloji Enstitüsü, Fransa'dan Pau & Pays de L'adour Üniversitesi, Portekiz'den Porto Üniversitesi, Nova Lizbon Üniversitesi, İspanya'dan Cunef Üniversitesi, San Jorge Üniversitesi ve Macaristan'dan Debrecen Üniversitesi takımları yer aldı.

BARÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doç. Dr. Ender Eyuboğlu ve Arş. Gör. Mustafa Can Eser koordinatörlüğünde, yüksek lisans öğrencisi Yusuf Sarıçan'ın antrenörlüğünü yaptığı takım, elde ettiği sonuçla uluslararası düzeydeki ilk organizasyonunda önemli bir başarı kaydetti.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, elde ettikleri başarıdan dolayı Erkek Ragbi Takımı ile Doç. Dr. Ender Eyuboğlu, Arş. Gör. Mustafa Can Eser ve takım antrenörü Yusuf Sarıçan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BARTIN