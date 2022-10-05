Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma'nın er meydanı inadı Açıklaması - Son Dakika
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Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma'nın er meydanı inadı Açıklaması

05.10.2022 11:28
Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma'nın er meydanı inadı Açıklaması

Baş boyunda güreşmeye başladığı 2016'daki 655'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sonrası sakatlanan Muğla'nın aktif tek başpehlivanı Ali Yanatma, geçirdiği ameliyatların ardından yeniden er meydanında kürsü gördü.

Baş boyunda güreşmeye başladığı 2016'daki 655'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sonrası sakatlanan Muğla'nın aktif tek başpehlivanı Ali Yanatma, geçirdiği ameliyatların ardından yeniden er meydanında kürsü gördü.

Fethiye Belediyespor Kulübü sporcusu olan 31 yaşındaki Ali Yanatma, başpehlivan olduktan bir yıl sonra omzundan ve sol dizinden sakatlandı.

Sakatlığına rağmen er meydanlarında mücadeleyi sürdüren Yanatma, 2018'de Denizli'nin Çameli ilçesinde 5'incisi yapılan Hasan Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ve 2019'da Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 27'ncisi düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivan oldu.

Başpehlivan, sürekli nükseden sakatlıkları nedeniyle İzmir ve Kocaeli'de geçirdiği ameliyatlar sonrası er meydanlarından uzak kaldı. Tedavisi için ülke genelinde doktor arayışına giren Ali Yanatma, Muğla'da geçirdiği ameliyatların ardından yeniden er meydanına döndü.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Köyceğiz Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde uzun yıllar sonra kol bağlayan Ali Yanatma, Kırkpınar başpehlivanlarının arasında 3. oldu.

"Çok şükür yeniden çayırlara döndüm"

Ali Yanatma, AA muhabirine, geçirdiği ameliyatlar sonrası yeniden meydanlara dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tedavisine katkı sağlayan Prof. Dr. Nevrez Hürriyet Aydoğan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Devrim Karakuş'a teşekkür eden Yanatma, bundan sonra iyi dereceler yapmak için mücadele edeceğini dile getirdi.

Son güreşlerde rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek yarı finale kadar geldiğini belirten Yanatma, "Geçen yıl çok büyük bir ameliyat geçirdim. Çok şükür yeniden çayırlara döndüm. Büyük bir ameliyattan çıkıp, bu kadar kısa sürede toparlanıp tekrar başpehlivanlarla güreşmek kolay değil. Biz hırsımız ve azmimiz sayesinde sahalara geri döndük. Elimizden geleni en iyisiyle yapmaya çalıştık. Bu yıl sezon sonunda bir ameliyat daha geçireceğim." diye konuştu.

Kırkpınar'a odaklanacak

Ali Yanatma 14 yaşında çıktığı er meydanında önemli başarılar kazandığını ve bu başarıları sürdürmeyi amaçladığı dile getirdi.

Önümüzdeki yıl Muğla ve Fethiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çaba göstereceğini anlatan Yanatma, "Tabii ki önümüzdeki yıl için en büyük hedefim Edirne'de yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

2016 yılında başpehlivan olduktan bir hafta sonra sakatlıkla mücadele etmeye başladığını aktaran Yanatma, bu süreçte çok büyük talihsizlikler yaşadığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Denizli, Fethiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma'nın er meydanı inadı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma'nın er meydanı inadı Açıklaması - Son Dakika
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