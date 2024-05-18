Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: 'Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz' - Son Dakika
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Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: 'Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz'

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: \'Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz\'

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edeceklerini dile getirerek, 'Takımımla, ekibimle, yönetim kurulumuzla gurur duyuyorum.' dedi. Gümüşdağ ayrıca City Group ile yapılan iş birliği anlaşmasından da bahsederek, gelecek sezon için planlarını açıkladı.

18.05.2024 22:45
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edeceklerini dile getirerek, "Takımımla, ekibimle, yönetim kurulumuzla gurur duyuyorum." dedi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gümüşdağ, iç sahadaki son maçlarını oynadıklarına dikkati çekerek takımını tebrik etti.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın göreve geldiği haftaya kadar Başakşehir Futbol Kulübünün puan alamadığını ve gol atamadığını vurgulayan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Mental ve fiziksel olarak dipte olan takımı alıp dördüncü sıraya taşıyan Çağdaş Atan hocamızı, ekibini ve tüm oyuncu kardeşlerimi, bu işe inandıkları için kutluyorum. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni garantiledik. Ziraat Türkiye Kupası'nın sonucuna göre belki UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansımız olacak. Hem kupa maçının sonucu hem de bizim önümüzdeki hafta alacağımız sonuç bunu belirleyecek. Çağdaş Atan hocamız büyük bir başarı gösterdi. Takıma inandı, oyunculara inandı, oyuncular da hocaya inandı. Başakşehir'in DNA'sında hep Avrupa var. Kuruluşumuzun ardından 11. sezonumuza gidiyoruz ve sadece 2 sezon Avrupa'ya gidemedik. Süper Lig şampiyonluğu, kupa finalleri, hep başarıya giden bir takım var. Takımımla, ekibimle, yönetim kurulumuzla gurur duyuyorum. Trabzonspor maçında takımımız iyi oynadı. 5 haftadır kaybetmiyorduk ama Trabzonspor'u da tebrik ediyorum."

"City Group bünyesinde 12 kulüp var"

İngiltere'de City Group ile 3,5 yıllık iş birliği anlaşmasına imza attıkları hatırlatılan Gümüşdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Başakşehir Futbol Kulübü her zaman yapılmayanı yapmayı seviyor. City Group bünyesinde 12 kulüp var. Bu kulüplerin içindeki oyuncu ağından mutlaka istifade edeceğimiz isimler olacaktır. Kim gelir bilmiyorum. Elbette hocamız, bu takımların hocalarıyla bir değerlendirme yapacaktır. Bizden de oraya giden isimler olabilir. Sezona başlarken bunları göreceğiz. Başakşehir Futbol Kulübü hep ilk 4 sıranın içinde olmalı. Bu hep sürdürülebilir olmalı, oyuncu satabilmeli, aynı zamanda da aradan sıyrılıp geçmişte olduğu gibi şampiyonluğu yakalamalı. Biz hep planlı programlı gidiyoruz. 6-7 hafta önce önümüzdeki yılın planlarına başladık. Hedefimiz her zaman ilk 4'tür ve bu ilk 4 sıra içinde her şey olabilir."

Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 18 Temmuz'daki olağanüstü seçimli genel kurulu hakkında da "TFF, seçimli genel kurul kararı aldı, tarihi de açıkladı. Bu tarihte de adaylar çıkacaktır. O gün Başakşehir Futbol Kulübü değerlendirmesini yapıp, kime oy verip kime vermeyeceğine de karar verecektir. Zaten futbolda artık yeni bir dönem, yeni bir federasyon, yeni bir yönetim olması da Türk futbolu açısından hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: 'Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz' - Son Dakika

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