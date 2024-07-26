Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: 'La Fiorita maçından dolayı mutluyuz' - Son Dakika
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: 'La Fiorita maçından dolayı mutluyuz'

RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi'nde La Fiorita'yı 6-1 mağlup ettikleri maçtan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Gümüşdağ ayrıca transferle ilgili olarak 3-4 bölgeye transfer yapacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maça gelmesiyle ilgili olarak da Gümüşdağ, onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Ayrıca Gümüşdağ, yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.

26.07.2024 00:09
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RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, farklı kazandıkları La Fiorita maçından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Gümüşdağ ayrıca 3-4 bölgeye de transfer yapacaklarını ifade etti.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda mücadele ettiği San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 6-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, "İlk maçımız, bugün start verdik. San Marino takımı ile oynadığımız mücadelede aldığımız sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Zannediyorum 51. Avrupa maçımız. En farklı galibiyetimiz 4-0'dı. 6-1 olunca bizi ayrıca mutlu etti. 1 tane daha atabilseydik Türkiye rekorunu egale edecektik. Hocamızı, oyuncuları tebrik ediyorum. Daha rövanşı, bundan sonraki maçlar var. Hep diyorum ya Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var, inşallah burada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Transferle ilgili soruya Gümüşdağ, "3-4 bölgeye transfer yapacağız. Hocanın verdiği rapor doğrultusunda çalışıyoruz. Daha transfer dönemi var. O süreci en iyi şekilde değerlendirip, hocamızın da uygun gördüğü oyuncuları, bizim de bütçemize uygun oyuncuları transfer etmeye devam edeceğiz" diye cevap verdi.

"Cumhurbaşkanımızın maça gelmesi bizi onurlandırdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maça gelmesiyle ilgili olarak ise Başkan Gümüşdağ, "Bugün Cumhurbaşkanımızın maça gelmesi bizi ayrıca onurlandırdı. Kendisi soyunma odasına inip hem teknik direktörümüzü hem de oyuncularımızı kutladı. Onun da buraya gelmesinden dolayı onur ve mutluluk duyduk. Kendisine Başakşehir ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu maçlar milli maç gibi. Taraftar yaz tatili olmasından dolayı yaklaşık 5-6 bin kişi vardı. Güzel de atmosfer vardı. Milli maç havasında güzel bir galibiyet oldu. Trabzon'u da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, son olarak yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için de, "Yeni federasyonu tebrik ettik. İnşallah Türk futbolu adına güzel şeyler yaparlar. Biz güzel şeyler yaptığı sürece destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlısı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: 'La Fiorita maçından dolayı mutluyuz' - Son Dakika

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