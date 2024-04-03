Başakşehir Beşiktaş maçı öncesi son durum

İlayda Malkoç, Okul Sporları Genç Kızlar 50 Kilo Sol Kol Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Oldu

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar 50 Kilo Sol Kol Türkiye Şampiyonası'nda, Afyonkarahisarlı genç sporcu İlayda Malkoç büyük bir başarıya imza attı. Malkoç, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu ünvanını kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlayda Malkoç'u başarısından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Malkoç ise bu zaferin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, ailesine ve destekçilerine teşekkür etti ve gelecek yıllarda da başarılarını sürdürmeyi hedeflediğini ifade etti.