Başakşehir, Craiova'ya Yenildi
Spor

Başakşehir, Craiova'ya Yenildi

21.08.2025 23:02
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir, Craiova'ya 2-1 mağlup oldu. Rövanş 28 Ağustos'ta.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibin gollerini 45+2. dakikada Alexandru Cicaldau ile 61. dakikada Carlos Mora kaydetti.

Turuncu-lacivertli takımın tek golüne ise 87. dakikada Festy Ebosele imza attı.

Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselecek takımın belli olacağı rövanş maçı, 28 Ağustos Perşembe günü Romanya'nın Craiova kentinde yer alan Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak.

Bu sezon ilk yenilgi

Başakşehir, bu sezon oynadığı 6'ncı maçta ilk mağlubiyetini yaşadı.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2025-2026'da Konferans Ligi'nde 5, Trendyol Süper Lig'de ise bir müsabakaya çıktı.

Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan İstanbul Başakşehir, 2'sinde berabere kaldı, birinden ise yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 5 gole engel olamadı.

Leo Duarte sakatlandı

İstanbul Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Leo Duarte, ilk yarının sonlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Duarte, 43. dakikada ceza sahası içinde Baiaram'ı savunduğu sırada ters hareket sonucunda yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 29 yaşındaki stoper, sedye ile saha kenarına alındı.

Sağ dizinden sakatlanan Leo Duarte'nin yerine 45. dakikada Jerome Opoku oyuna dahil oldu.

Fayzullaev ilk kez forma giydi

Başakşehir'de yeni transfer Abbosbek Fayzullaev, ilk maçına çıktı.

Rus ekibi CSKA Moskova'dan kadroya dahil edilen 21 yaşındaki Özbek futbolcu, 76. dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna girdi.

Ebosele oyuna girdi, golünü attı

İstanbul Başakşehir'de İrlandalı oyuncu Festy Ebosele, turuncu-lacivertli ekipte ilk golünü kaydetti.

Maçın 83. dakikasında Onur Bulut'un yerine oyuna dahil edilen Ebosele, 4 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Ebosele, geçen sezon ara transfer döneminde İtalya ekibi Udinese'den kadroya dahil edilmişti.

Kaynak: AA

20:25
18:38
