Başakşehir'de 6 Değişiklikle Kopenhag'a Çıktı - Son Dakika
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Başakşehir'de 6 Değişiklikle Kopenhag'a Çıktı

Başakşehir, Kopenhag'a konuk oldu. Teknik direktör Çağdaş Atan cezası nedeniyle locadan maçı izledi.

07.11.2024 23:46
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UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Celje ile oynadıkları maça göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Çağdaş Atan; Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Pelkas, Deniz Türüç ve Piatek'in yerine Muhammed Şengezer, Lima, Onur Ergün, Berkay Özcan, Keny ve Davidson'a ilk 11'de görev verdi.

Atan, Kopenhag karşısında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Berat Özdemir, Figueiredo, Berkay Özcan, Davidson ve Keny ilk 11'iyle sürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Piatek, Crespo, Pelkas, Hamza Güreler, Deniz Türüç, Emre Karaal, Ömer Ali Şahiner ve Emre Kaplan yer aldı.

Başakşehir'de sakatlığı süren Kemen ile ismi UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Ömer Faruk Beyaz ve Djalo kadroda bulunmadı.

Cezalı Çağdaş Atan karşılaşmayı locadan takip etti

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadı.

Turuncu-lacivertli ekibin Celje ile deplasmanda oynadığı maçta itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Atan, mücadeleyi Parken Stadı'ndaki locadan takip etti.

Karşılaşmayı büyükelçi Hakan Tekin de izledi

Kopenhag ile RAMS Başakşehir karşılaşmasını Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Hakan Tekin de tribünden takip etti.

Tekin, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehirli yöneticilerle protokol tribününden mücadeleyi izledi.

Maça ilgi büyük

Kopenhag ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya taraftarların ilgisi büyük oldu.

Parken Stadı'nda tribünlerde yaklaşık 30 bin taraftar yer aldı. Stadyumun büyük bölümü doldu.

Karşılaşmadan önce İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

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