Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başlıyor

İşte hükümetin yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Wanda meğer estetik harikasıymış! Eski halini görenler yüz nakli yaptırdığını zannediyor

Gece kulübüne alınmayınca önlerine geleni vurdular! Ölü ve yaralılar var

Hayatını kaybedenlerin sayısı 28\'e çıktı, çok sayıda hayvan telef oldu

Süper Lig ekibi Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, görevinden ayrıldı. Atan'ın yeni adresi ise Başakşehir olacak.

KISA SÜRE İÇİNDE İMZALAR ATILACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Başakşehir, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlüğüne Çağdaş Atan'ı getirecek. Taraflar prensip anlaşmasına varırken, kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.

KAYSERİSPOR'U NAMAĞLUP BIRAKTI

Çağdaş Atan, Kayserispor'un başında bu sezon 4 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.