Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başlıyor

Süper Lig ekibi Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, görevinden ayrıldı. Atan'ın yeni adresi ise Başakşehir olacak.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Başakşehir, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlüğüne Çağdaş Atan'ı getirecek. Taraflar prensip anlaşmasına varırken, kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.
Çağdaş Atan, Kayserispor'un başında bu sezon 4 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
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