İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'de Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'le de yollarının ayrıldığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Bu sezon Başakşehir forması ile toplam 10 resmi maça çıkan Caner Erkin, söz konusu maçlarda takım arkadaşlarına 2 kez gol pası verdi.
Son Dakika › Spor › Başakşehir'den peş peşe vedalar! Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü - Son Dakika