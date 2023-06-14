Başakşehir'den peş peşe vedalar! Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü - Son Dakika
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Başakşehir'den peş peşe vedalar! Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü

Başakşehir'den peş peşe vedalar! Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü

14.06.2023 18:28

İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'de Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'le de yollarının ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. Bu sezon Başakşehir forması ile toplam 10 resmi maça çıkan Caner Erkin, söz konusu maçlarda takım arkadaşlarına 2 kez gol pası verdi.

İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'de Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'le de yollarının ayrıldığı açıklandı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

2 ASİST YAPTI

Bu sezon Başakşehir forması ile toplam 10 resmi maça çıkan Caner Erkin, söz konusu maçlarda takım arkadaşlarına 2 kez gol pası verdi.

Başakşehir'den peş peşe vedalar! Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü
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Son Dakika Spor Başakşehir'den peş peşe vedalar! Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'den peş peşe vedalar! Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü - Son Dakika
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