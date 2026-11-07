Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendi, Visca 619 gün sonra gol attı - Son Dakika
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Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendi, Visca 619 gün sonra gol attı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetini ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Edin Visca 619 gün sonra gol atarken Göztepe'nin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden İstanbul Başakşehir, bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Davie Selke ve 83. dakikada Edin Visca kaydetti.

Göztepe'nin tek golü ise 18. dakikada Juan'dan geldi.

Bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 17'ye yükseltti. Dördüncü yenilgisini yaşayan Göztepe ise 15 puanda kaldı.

İstanbul Başakşehir, ilk kez üst üste ve dış sahada kazandı

Başakşehir, bu sezon ilk kez üst üste ve deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Samsunspor'u 5-2 mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, 11. haftada Göztepe'ye de 2-1 üstünlük kurarak art arda ikinci galibiyetini aldı.

İstanbul Başakşehir, ligde çıktığı 5. dış saha karşılaşmasında ise ilk kez hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Göztepe'nin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 4 hafta sonra mağlubiyet yaşadı.

Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederek rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Visca, 619 gün sonra gol sevinci yaşadı

İstanbul Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, 619 gün sonra fileleri havalandırdı.

Son golünü Trabzonspor formasıyla 26 Şubat 2025'te Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettikleri maçta atan Visca, Göztepe karşısında ağları sarsarak uzun süre gol özlemini sonlandırdı.

Başakşehir'in sezon başında yeniden kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu, 2011-2022 yıllarında da görev yaptığı turuncu-lacivertli takımdaki son golünü ise 21 Aralık 2021'de Giresunspor'u 3-1 yendikleri müsabakada kaydetmişti.

Selke, gol sayısını 2'ye çıkardı

Başakşehir'in Alman futbolcusu Davie Selke, bu sezon ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Turuncu-lacivertlilerde ikinci sezonunu geçiren Selke, oynadığı 7. maçta ikinci defa fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigEdin ViscaBaşakşehirİstanbulSporSon Dakika

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