Başakşehir FK, Rapid Wien'e Yenildi - Son Dakika
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Başakşehir FK, Rapid Wien'e Yenildi

Başakşehir FK, Rapid Wien\'e Yenildi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. Piatek tek golü attı.

02.10.2024 19:52
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BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında evinde Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. Avusturya ekibinin gollerini 43'üncü ve 46'ncı dakikada Schaub atarken, Başakşehir'in tek golünü ise 45+2'nci dakikada Piatek kaydetti. Turuncu-lacivertli takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci maçını 24 Ekim Perşembe günü Slovenya ekibi NK Celje ile deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında Başakşehir FK sahasında Rapid Wien'i konuk etti. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Adam Ladeback yönetirken, yardımcılıklarını Niklas Nyberg ve Daniel Yng yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan maça; Deniz Dilmen, Onur, Ba, Opoku, Kemen, Crespo, Berat, Deniz Türüç, Figueiredo, Serdar, Piatek ilk 11'i ile çıktı.

Maça hücum ağırlıklı bir kadroya başlayan Başakşehir maçın ilk dakikalarında daha atak görünürken Serdar Gürler'in de bir topu direkten döndü. Avusturya temsilcisi ilk yarının ortalarına doğru maçı dengeledi. 43'üncü dakikada Schaub'un ceza sahası çaprazından çektiği şut ağlarla buluştu ve Rapid Wien öne geçti. Turuncu-lacivertli takım, ilk devrenin uzatma dakikalarında Serdar Gürler'in sol kanattan ortasına Piatek'in yaptığı kafa vuruşu ile eşitliği yakaladı ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ise deplasman takımı Rapid oldu ve 46'ncı dakikada Schaub ile 2-1 önce geçti. Teknik direktör Çağdaş Atan oyuncu değişiklikleri ile skoru değiştirmek istedi ancak mücadeleyi Rapid Wien, 2-1 kazandı.

Kaynak: DHA

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