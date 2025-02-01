Başakşehir FK, Samsunspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Başakşehir FK, Samsunspor'u 4-0 Mağlup Etti

Başakşehir FK, Samsunspor\'u 4-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir FK, sahasında Samsunspor'u 4-0'lık skorla yendi. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri, karşılaşmayı ve takım performanslarını değerlendirdi.

01.02.2025 22:25  Güncelleme: 22:50
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SÜPER Lig'in 22'nci haftasında Başakşehir FK sahasında Samsunspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galibiyetten dolayı Başakşehir FK'yı tebrik ederek sözlerine başlayan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Böyle bir mağlubiyetten sonra doğru kelimeleri bulmak kolay değil. Rakibimizi tebrik ediyorum. Biz bugün iyi bir ders aldık. İstediğimiz performansı gösteremedik. Yeteri kadar mücadele gösterip, topun bizde olduğu anlarda iyi değildik. Basit goller yedik. Bu mağlubiyetten alacağımız dersler olacak. Her maçta yüzde 100'ümüzü göstermemiz gerekiyor. Yoksa kaliteli takımlara karşı problem yaşayabiliriz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. İlk yarı fena oynamadık. 1 tane pozisyon verdik o da kornerden yediğimiz goldü. 20-30 metreden çekilen şutlar vardı. Bunlar benim için pozisyon değil. Dersler çıkartıp, bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

'UMARIM BU MAĞLUBİYET GÖZÜMÜZÜ AÇAR'

Hayal kırıklığı yaşadıklarını ve daha iyisini yapmaları gerektiğine dikkat çeken Reis, "Bu mağlubiyet rehavet ya da rahatlamadan ötürü değil. İkinci yarının daha zorlu geçeceğini daha önce söylemiştim. Bugün de bunu gördük. Rakibimiz kaliteli oyunculara sahip. Bu tür maçlarda yüzde 100'ümüzü sahaya koymak zorundayız. Bugün sahada yoktuk demek istemiyorum ama hayal kırıklığı oldu. Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Umarım bu mağlubiyet gözümüzü açar. En şekilde Hatayspor maçı için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz.

'2 OYUNCUMUZUN YOKLUKLARINI HİSSETTİK'

2 önemli oyuncusundan yoksun olarak Başakşehir deplasmanına geldiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Aslında çok iyi bir takıma sahibiz. Kadromuz gayet iyi. Ancak bugün 2 önemli oyuncumuzdan eksik buraya geldik. Nani ve Emre. Son maçlarda iyi performanslar göstermişlerdi. Yokluklarını hissettik. Antrenmanlarda forma savaşını görüyoruz. Hafta için antrenmanlarda gelecek haftanın 11'ini oluşturacağız" dedi.

'TAKIMIN PERFORMANSI İYİ DEĞİLDİ'

Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu ve iyi oyunculara sahip olduğunu ifade eden Thomas Reis, "Bu hafta yapmış olduğumuz çalışmalarda rakibimizin formasyonuna da çalışmıştık. Sol taraftan yediğimiz goller oldu. Goller çok basitti. Adam kaçırdık ve takip etmekte zorlandık. Adam takibi yapmazsanız merkezden de basit goller yiyebilirsiniz. Forvetleri çok güçlü ve etkili. Bu oyuncular savunmak kolay olmuyor. Rakibimiz uzun toplarla oynadı. Bizim planımız ikinci topları kazanmaktı. Büyük alanlar verdik. Bu sadece bir oyununun performansından dolayı değil. Takımın tamamının performansı iyi değildi. Sadece 2-3 oyuncumuzu ayrı tutabilirim" diye konuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN: DUYGUSAL OLARAK YIPRANDIĞIM BİR HAFTA GEÇİRDİM

Alanyaspor maçının ardından zor bir hafta geçirdiğini belirten Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çok zor bir hafta geçirdim, duygusal olarak yıprandığım bir hafta geçirdim. Oyuncularıma maçtan önce onlara çok şey borçlu olduğumu ancak geçen haftadan sonra onların bana borçlu olduğunu söyledim. Onlar da bu maçta sözlerini tuttular. Saygı duyduğumuz tam bir futbol şehri olan Samsunspor'a karşı harika bir galibiyet aldılar. Maçın tamamına yakınını kusursuza yakın oynadık. Çok fazla pozisyona girdik. Rakibimize hiç şans vermedik. Taktik antrenman ve analizlerde çalıştığımız yerlerden 3 gol attık. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Sezonun geri kalanında Samsunspor'a ve hocaya başarılar diliyorum. Aynı ciddiyeti, oyunu istikrarlı hale getirmemiz gerekiyor. Daha çok maç kazanıp, ilk 4'te konumlanmak istiyoruz. Bu sezon daha zor olabilir. Fazla sayıda galibiyete ihtiyacımız var. Bunu gerçekleştirecek güçteyiz. Yeni transferlerimizden Operi sakatlık yaşadı. Obusele'nin de gelmeden önce bileği burkuldu. Tedavi oluyor. Yusuf hazır gelmişti. Ona uygun oyun oynamaya çalışıyoruz. Oyundaki değişimin sebebi bu. Bir araya geldiğimizde güçlü bir takımız. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanmamız gerektiğini oyuncularım anladı. Umarım böyle devam ederiz" diye konuştu.

'FORMASYON ANLAMINDA LİGİN EN ZENGİN TAKIMIYIZ'

Biz, bu oyunu Galatasaray ile lig maçında da çok iyi oynadık. Savunma anlamında çok iyi oynadığımı Galatasaray maçında mağlup olduk. 4 maçın 3'ün de gol pozisyon vermedik. 1 tanesinde 5 gol yiyerek kapattık. Maçın taktik antrenmanında faklı bir formasyonla çalışmak istedik. Oyuncularımız reaksiyon gösterdi. 3-5-2'den mutlu olduklarını söylediler. Bizim bir tane planımız olamaz. Değişikliklerden sonra bugün 4-4-2'ye döndük. Formasyon anlamında ligin en zengin takımıyız. Pozisyon vermeden oynadığımız 3 maç var. Kritik Alanyaspor maçında 5 gol yedik. O maçın pozitif yanlarını cebimize koyduk. Negatif yanlarını da aramızda sert şekilde konuştu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Başakşehir FK, Samsunspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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