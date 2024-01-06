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Başakşehir ile Adana Demirspor Arasındaki Mücadele 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Başakşehir ile Adana Demirspor Arasındaki Mücadele 0-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi. Akintola'nın yakın mesafeden vuruşu auta çıktı. Piatek'in şutu ise dışarıya gitti. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Başakşehir ile Adana Demirspor Arasındaki Mücadele 0-0 Sonuçlandı
06.01.2024 - 18:11,
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Pelkas (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Figueiredo (Dk. 82 Serdar Gürler), Piatek (Dk. 90+4 Keny)

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış (Dk. 90+1 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 86 Gravillon), Stambouli (Dk. 85 Tayfun Aydoğan), Yusuf Sarı (Dk. 90+1 Zeneli), Akintola, Emre Akbaba, Nani (Dk. 70 Yusuf Barasi)

Sarı kartlar: Dk. 44 Abeid, Dk. 53 Emirhan İlkhan, Dk. 82 Ba (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.

47. dakikada Başakşehir savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Akintola, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Akintola'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakika ev sahibi takım gole yaklaştı. Adana Demirspor ceza sahasının önünde topla buluşan Lima, ceza sahasında uygun pozisyondaki Piatek'e pasını gönderdi. Piatek'in sağ çaprazdan uygun pozisyonda şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Başakşehir ile Adana Demirspor Arasındaki Mücadele 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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