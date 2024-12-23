Başakşehir - Kasımpaşa Maçı: İlk Yarı Sonucu 2-1 - Son Dakika
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Başakşehir - Kasımpaşa Maçı: İlk Yarı Sonucu 2-1

Başakşehir - Kasımpaşa Maçı: İlk Yarı Sonucu 2-1

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-1 önde kapattı. Piatek, iki penaltıyla gol attı.

23.12.2024 21:06
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Yasin Özcan'ın uzun pasında savunmanın sektirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden da Costa, kaleciyi de çalımlayarak dar açıdan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

5. dakikada sağ kanattan Onur'un ceza sahasına ortasında Figueiredo'nun penaltı noktası üzerinden kafa vuruşu kalecinin müdahalesi sonrası üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Piatek'in önüne almak istediği topa Yasin eliyle müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Akarsu, penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Piatek, kalenin ortasına yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

37. dakikada Figueiredo'nun sol kanattan ceza sahasına kavisli ortasında kaleye yönelen top yan direğe çarparak auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası içinde Piatek'in kafa vuruşunda top Gökhan Gül'ün eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltı atışını kullanan Piatek, yerden kalecinin sağına yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Ogün Kamacı

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Duarte, Lima, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Szysz, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Emre Kaplan, Davidson

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Barak, Brekalo, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Cafu, Erdem Çetinkaya, Espinoza, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Bahtiyar Özden, Taylan Aydın, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: da Costa (dk. 3) (Kasımpaşa), Piatek (dk. 9 pen. ve dk. 42 pen.)

Sarı kartlar: Winck, Hakan Keleş (Teknik Direktör) (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir - Kasımpaşa Maçı: İlk Yarı Sonucu 2-1 - Son Dakika

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