Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti

Spor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Ogün Kamacı

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Hamza Güreler, Duarte, Lima, Kemen, Berat Özdemir, Crespo, Szysz, Figueiredo, Piatek

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Barak, Brekalo, da Costa

Goller: Dk. 3 da Costa (Kasımpaşa), Dk. 9 (Penaltıdan) ve 42 (Penaltıdan) Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 30 Winck, Dk. 45+2 Hakan Keleş (Teknik direktör) (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Konuk ekipte Yasin Özcan'ın uzun pasında savunmada Hamza Güreler'in sektirdiği topu takım arkadaşı Duarte, kaleci Muhammed Şengezer'e göndermek isterken Nuno da Costa araya girdi. Ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı kaleciden kurtaran da Costa'nın dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

6. dakikada Onur Ergün'ün sağ iç kulvardan ceza sahasına yaptığı ortada Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Gianniotis'in müdahalesinin ardından top üst direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topta Piatek'in önüne almak istediği meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında Yasin Özcan'ın eline çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarında pozisyonu inceleyen hakem Alper Akarsu, elle oynama gerekçesiyle penaltıya karar verdi. 9'uncu dakikada RAMS Başakşehir beraberliği sağladı. Penaltıda topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

29. dakikada Winck'in sağ kanattan ortasında arka direkteki Barak'ın kafa vuruşunda, savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

37. dakikada sol kanatta topla buluşan Figueiredo'nun sağ ayağıyla ceza sahasına yaptığı ortada kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

41. dakikada RAMS Başakşehir bir kez daha penaltı kazandı. Sağ kanattan Onur Ergün'ün ortasında ceza sahasında Piatek'in kafa vuruşunda kaleye yönelen topa Gökhan Gül'ün eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. 42'nci dakikada ev sahibi takım öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Piatek'in yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlara gitti: 2-1.

RAMS Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.