Başakşehir, Kayserispor'la İlk Maçına Çıkıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Başakşehir'in ligin ilk haftasındaki Fatih Karagümrük maçı, Avrupa kupası maçları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendi. Turuncu-lacivertliler, ligdeki ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak.

Kayserispor da geçen hafta ertelenen Beşiktaş mücadelesi sebebiyle sezona Başakşehir karşılaşmasıyla start verecek.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Olivier Kemen ve Ömer Ali Şahiner, müsabakada forma giyemeyecek.

Yeni transferler Onur Bulut, Nuno da Costa, Luca Ekrem Stancic, Berkay Aslan, Eldor Shomurodov, Davie Selke ve Abbosbek Fayzullaev ise şans verilmesi halinde Süper Lig'de ilk kez sahaya çıkacak.

Sezonu 24 Temmuz'da açtı

RAMS Başakşehir, 2025-26 sezonunda 4 resmi maça çıktı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibini 1-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi.

Konferans Ligi 3. eleme turunda ise ilk maçta Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup edip rövanşta 1-1 berabere kalan Başakşehir, ligde play-off etabına adını yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, play-off turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşılaşacak.