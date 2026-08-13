Başakşehir Kocaelispor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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Başakşehir Kocaelispor'a Hazırlanıyor

Başakşehir Kocaelispor\'a Hazırlanıyor
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Başakşehir, Kocaelispor maçı için antrenmanlarına devam ediyor ve taktik çalışması yaptı.

İSTANBUL Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli ekip, teknik heyet yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana dinamik ısınmayla başladı. İdman, taktik çalışmasının ardından sona erdi. Başakşehir, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

Kocaelispor, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir Kocaelispor'a Hazırlanıyor - Son Dakika

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