Başakşehir Kocaelispor'a Hazırlanıyor
Başakşehir, Kocaelispor maçı için antrenmanlarına devam ediyor ve taktik çalışması yaptı.
İSTANBUL Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli ekip, teknik heyet yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana dinamik ısınmayla başladı. İdman, taktik çalışmasının ardından sona erdi. Başakşehir, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Başakşehir Kocaelispor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?