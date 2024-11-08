Başakşehir Kopenhag ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Başakşehir Kopenhag ile Berabere Kaldı

Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kalarak UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk puanını aldı.

08.11.2024 01:46
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UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir, organizasyondaki ilk puanını aldı.

Parken Stadı'nda oynanan maçta iki kez öne geçen turuncu-lacivertli ekip, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Konferans Ligi'nde iki maçını kaybeden Başakşehir, ilk puanını kazandı. Kopenhag ise puanını 2'ye yükseltti.

İstanbul ekibi, dördüncü maçını 27 Kasım'da sahasında Moldova ekibi Petrocub ile oynayacak.

Keny'den bu sezon ilk gol

Başakşehir'in Senegalli oyuncusu Philippe Keny bu sezon ilk golünü Kopenhag karşısında attı.

Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon şu ana kadar oynadığı maçlarda gol sevinci yaşayamayan Keny, ilk golünü Kopenhag ağlarına yolladı ve turuncu-lacivertli ekibi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Trabzonspor'un eski oyuncusu Cornelius devam edemedi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius, Kopenhag'da ikinci yarıda oyuna girdi.

Danimarka ekibinde yedekler arasında yer alan Cornelius, karşılaşmanın 61. dakikasında German Onugkha'nın yerine oyuna dahil oldu.

Cornelius, mücadelenin 76. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Cornelius, bu dakikada yerini Chiakha'ya bıraktı. Bu oyuncu, Kopenhag'ın 2 golüne imza attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir Kopenhag ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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