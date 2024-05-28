Başakşehir, Mahmut Tekdemir\'e veda etti

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Alt yapı da dahil olmak üzere 20 yıldır Başakşehir formasını terleten Mahmut Tekdemir, turuncu-lacivertlilere veda etti. Sözleşmesi sonra eren 36 yaşındaki futbolcu için Başakşehir bir veda mesajı yayımladı.

RAMS Başakşehir, sözleşmesi sona eren Mahmut Tekdemir'e yayımladığı mesajla teşekkür etti. Kulübün sembol isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcu için paylaşılan mesajda, "2004-2005 sezonunda alt yapımıza katılarak, ailemizin en önemli parçalarından biri haline gelen Mahmut Tekdemir'in sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüzde 36'sı Avrupa kupalarında olmak üzere 500'den fazla maça çıkan, bir çok kez A Milli Takımımız'ın da formasını giyen, saha içi ve saha dışında örnek bir profesyonel olan, aidiyeti ve bağlılığıyla hem kulübümüzde hem de Türk futbolunda önemli bir figür haline gelen Mahmut Tekdemir, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından biri olmuştur.

İstikrarıyla adını, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli oyuncuları arasına yazdıran, 2019-2020 sezonundaki tarihi şampiyonluğumuzda da takım kaptanı olarak şampiyonluk golümüzü kaydederek kıymetli başarımızın önemli pay sahiplerinden biri olmuştur. Kulübümüzle birlikte büyüyerek efsanemiz olan Mahmut Tekdemir'e bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Bu sezon Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Antalyaspor maçıyla 500. kez turuncu-lacivertli formayı sırtına geçiren Mahmut Tekdemir, bu süreçte takımına 18 gol, 15 asistle katkı sağladı. - İSTANBUL