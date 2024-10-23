Başakşehir, NK Celje ile İlk Karşılaşmasına Çıkıyor

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İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci haftasında Sloven ekibi NK Celje ile yarın deplasmanda oynayacağı maçla birlikte Avrupa kupalarında 58. sınavına çıkacak.

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta haftasında Başakşehir, yarın TSİ 19.45'te Slovenya'nın NK Celje takımına konuk olacak. Söz konusu maçla birlikte Başakşehir, Avrupa kupalarında 58. karşılaşmasını oynayacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan mücadelelerde 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 82 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde ise 78 gole engel olamadı.

Çağdaş Atan ile Avrupa'da 8. maç

İstanbul Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 8. maçını oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Atan idaresinde Avrupa kupalarında çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, bu maçlarda 16 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. UEFA Konferans Ligi'nin yeni formatında ikinci müsabakasını oynayacak olan 44 yaşındaki teknik adam, ön elemelerde ise 3 takımla 2'şer kez mücadele etti. Turuncu-lacivertli takım, 2. turda La Fiorita'yı 6-1 ve 4-0, 3. turda Iberia 1999 Tbilisi'yi 1-0 ve 2-0, St Patrick's Athletic'i de konuk ettiği maçta 2-0 mağlup ederken, deplasmanda ise golsüz berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde 10. randevu

Turuncu-lacivertliler, 4 yıl önce düzenlenmeye başlayan UEFA Konferans Lig'inde grup formatında mücadele ettiği 2022-2023 sezonunda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 13 puanla direkt son 16 turuna kalmaya hak kazanmıştı. Avrupa kupaları tarihinde elde ettiği en iyi derece olan son 16 turunda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp kupaya veda eden Başakşehir, bu sezon ilk kez düzenlenen lig formatında Rapid Wien'e sahasında 2-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'nde toplamda oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden İstanbul temsilcisi, NK Celje müsabakasıyla birlikte 10. randevuna çıkacak.

Piatek ve Figueiredo'dan 17 gollük katkı

Krzysztof Piatek ile Joao Figueiredo, bu sezon Başakşehir'in gol yükünü çeken isimler olarak dikkat çekiyor. Polonyalı golcü, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 10 gol atarken, Brezilyalı futbolcu Figueiredo ise 15 müsabakada 7 golle katkı sağladı. Listenin devamında 2'şer golle Deniz Türüç, Davidson, Olivier Kemen ve Ömer Ali Şahiner bulunurken, Serdar Güler, Berkay Özcan, Hamza Güreler, Dimitrios Pelkas ve Leo Duarte ise 1'er gol kaydetti.

Sloven takımlarına karşı ilk randevu

Başakşehir, Slovenya takımlarıyla ilk kez karşılaşacak. İstanbul ekibi, daha önce en çok Belçika ve Alman temsilcileriyle oynadı. Söz konusu maçlarda 3 farkı takımla karşılaşırken, deplasman ve iç saha olmak üzere toplamda 6'şar kez rakip oldu. Alman ekiplerinden Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Leipzig ile oynayan Başakşehir, Belçika temsilcilerinden de Club Brugge, Royal Antwerp ve Gent ile karşı karşıya geldi.

Slovenya liginde 3. sırada

NK Celje, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turundan başladı. Sarı-mavililer, bu turda Estonya ekibi FC Flora'yı geçerek, 2. turda ise Slovan Bratislava'ya elendi ve yoluna Avrupa Ligi 3. turundan devam etti. Bu turda ise Shamrock Rovers'a elendi ve Konferans Ligi play-off turunda Ermenistan temsilcisi FC Pyunik Erivan'ı geçerek, Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. UEFA Konferans Ligi'nin yeni formatında oynadığı ilk maçta Vitoria Guimaraes ile karşılan Sloven temsilcisi, 3-1 mağlup oldu. Celje, Slovenya Ligi'nde ise geride kalan 12 haftada 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligde son olarak geçtiğimiz cumartesi günü NS Mura'yı konuk eden Celje, 4-3'lük skorla galip gelen taraf oldu.

Oleksiy Derevinskyi düdük çalacak

NK Celje - İstanbul Başakşehir mücadelesini Ukrayna Futbol Federasyonu'nda Oleksiy Derevinskyi yönetecek. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denys Shurman olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Mykola Balakin oturacak. Balakin'e AVAR olarak Viktor Kopiievskyi eşlik edecek. - İSTANBUL