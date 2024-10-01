Başakşehir, Rapid Wien ile Mücadeleye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Başakşehir, Rapid Wien ile Mücadeleye Hazırlanıyor

Başakşehir, Rapid Wien ile Mücadeleye Hazırlanıyor

Teknik direktör Atan, Rapid Wien maçı öncesi sahada güçlü kalıp kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

01.10.2024 19:24
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Rapid Wien maçı öncesi yaptığı açıklamada, "90 dakika sonunda sahada güçlü kalıp, oyunu kazanmak istiyoruz" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i konuk edecek. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, söz konusu mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçen sene büyük bir gelişim göstererek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandıklarını söyleyen Çağdaş Atan, "Ligin başında çok zorlandığımız ve belli bir periyot sonrasında sonra kendimize döndük. Bunu da Avrupa kupalarına kalarak taçlandırdık. İlk maç kendimizi gösterme, vizyonumuzu tüm Avrupa'ya göstermek istiyoruz. Şimdiye kadar 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Rapid Wien ilk 8'in de en büyük adaylarından bir tanesi. Belli bir oyun planı olan ve oyunun her bölümünü planlamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Son haftaya kadar ligde liderlerdi. Geçtiğimiz Austria Wien maçını izleme fırsatım oldu. Daha önce oynadıkları takımlara bakınca farklı bir takımız. Hem kulübü, hem de ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başakşehir'in hedefi bir üst tura geçmek

UEFA Konferans Ligi'nin yeni formatının eğlenceli olduğunu belirten Atan, "Yeni formatın maçlarda eğlence katacağını düşünüyorum. Güçlü bir kura çektik. Güçlü ve zor bir fikstürümüz var. Bir o kadar da gücümüz var. Güçlü bir oyunumuz var. Duarte ve Ömer Ali'nin eksikliğini hissedebiliriz. Bu pozisyonları da doldurup, iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Başakşehir'in hedefi bir üst tura geçmek. Hedeflerimizi hayallerimizi yüksek tutmak istiyoruz. İlk 8'de tamamlayıp ya da play-off oynamak istiyoruz. Hedefimiz bu şekilde" diye konuştu.

"Bir Türk takımının galibiyet sayısının mağlubiyet sayısında fazla olması önemli bir istatistik"

Konferans Ligi elemelerinde oynadıkları 6 maçta elde ettikleri 5 galibiyet ile kulübün Avrupa kupalarında galibiyet sayısının, mağlubiyet sayısını geçtiğinin hatırlatılması üzerine Çağdaş Atan, "Güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Oyuncu ve stafla beraber iyi bir uyumuz var. Rakiplerin gücü şimdi eşleşmeler kadar güçlü olmasa da daha. Ülke puanına yapmak istediğimiz katkıdan her zaman bahsetmiştik. Bir Türk takımının galibiyet sayısının mağlubiyet sayısında fazla olması önemli bir istatistik bana göre. Bu bölümde bunlar içinde yarıştık aslında. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Gerçek hayatta kalma mücadelesi başlıyor. Biz Avrupa kupalarını çok önemsiyoruz. Büyük gücümüzle sahada olacağız. Oyuncularım mutlu ve burada oynamak için çok heyecanlılar. Benim yarın en büyük güvencem oyuncularım. Bizim onlara verdiğimiz taktik disiplini sahaya yansıttıklarında, bunu coşku ile birleştirdiklerinde güçlü bir takım oluyorlar. İki gündür iyi analiz ediyoruz. Oynaması çok keyifli bir rakip ve ortam olacak. Asıl hedefimiz buradan kazanarak ayrılabilmek. Bizim içinde büyük bir enerji olur, Rapid Wien gibi güçlü bir takımı burada yenerek. Yarın 17.30 ve 19.30 arasında herkese futbol şöleni izletebiliriz" cümlelerini kullandı.

"En büyük avantajımız beraber oynama alışkanlığı olan bir takımız"

Sezon başında hedefledikleri gibi 58-60'a yakın maç oynayacaklarını belirten Atan, "Sanırım Haziran ayın 28'iydi ilk yola çıktığımızda. Bu sene amacımız 58-60 maçı oynamaktı. Bunun içinde eleme turunu geçip, gruplara kalmak. Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek ve ligde 36 tane maçı tamamlayabilmek. Bu da bizim en büyük hedeflerimden bir tanesiydi. İlk günden itibaren buna uygun çalışmalarımıza devam ettik. Gerekli fiziksel yüklemeleri takımımıza uyguladık. En büyük avantajımız beraber oynama alışkanlığı olan bir takımız. Çok fazla transfer yapmadık. 2-3 oyuncu daha kadroya katabilirdik, özellikle içimize sinen portföy olmadığı için bu transferi gerçekleştirmedik. İstediğimiz ama son anda masada bozulan transfer görüşmelerimiz oldu. Bunu gerçekleştirebilseydik gücümüze güç katabilirdik. Birlikte oynamaya alışkın bir takımız. Bu bizim için avantaj diye düşünüyorum. Zaten rotasyon yapmayı seven bir teknik direktörüm. 22 oyuncuyu da oyunun içerisinde dahil etmek istediğimi daha öncede söyledim. Bugün bütün oyuncularım oynamaya hazır. Bunun bizim için çok sevindirici. Yaptığımız rotasyonların ardından oyun seviyemizin geriye düşmesini istemiyoruz. Sezon başında bu konuda zorlandık ama her geçen gün daha çok mesafe kat ediyoruz. İyi çalıştıklarında, oyuna sadakat gösterdiklerinde, taktik disipline bağlı kaldıklarında forma şansı bulacaklarını biliyorlar. Nitekim yarın önemli bir maçımız. Cumartesi günü bir bu kadar önemli bir lig maçımız daha var. 25 oyuncumda bu yükü paylaşacaklarını biliyorlar. Hepsi fiziksel, taktiksel ve mental olarak bu mücadeleye hazırlar" şeklinde konuştu.

"90 dakika sonunda sahada güçlü kalıp, oyunu kazanmak istiyoruz"

Yarın oynayacakları Rapid Wien maçının analiziyle ilgili açıklamalarda bulunan Atan, "Topla oynamayı seven bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle kendi liginde oynadıkları maçlarda bu özelliği daha çok ortaya çıkan bir ekip. Aut atışlarında farklı, topa sahip olup ikinci bölgeye taşıdıklarında farklı oyun dizilişine sahip olan bir takımda bahsediyoruz. Avrupa'da zorluk seviyesine göre topu rakibe bıraktıkları maçlarda olmuş. Bizimde şuan söylemek istemediğim cebimizde 2,3 tane planımız olacak. Baskı ve topa sahip olma anlamında, oyunu 3 bölgeye ayırdığımız plana sahip şekilde hareket etmek zorundayız. Rakibe baskı yapacağımız, rakibi bekleyeceğimiz ya da 1. blokta rakibi nasıl karşılayacağımızı çok iyi şekilde çalıştık. Özellikle iç saha maçlarında kendi kurallarımızla kazanıp, kendi kurallarımızla kaybetmek istiyoruz. Yarın kendi oyunumuzu oynayıp, kendi kurallarımızla kazanmak istiyoruz. Bu aşamaya gelirken en büyük hayalimiz oyun gücümüzü test edip, oyun gücümüzü Avrupa'da görebilmekti. Buda bizim için fırsat. Fit, zinde bir 11 ile sahada olacağız. Başladığımız değil, bitirdiğimiz 11 bizim için çok önemli. O yüzden yarın kimin başladığının çok büyük bir önemi yok. Maçı kimin bitirdiğinin büyük önemi var. 90 dakika sonunda sahada güçlü kalıp, oyunu kazanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Ben yarın eğlenceli, herkesin keyif alabileceği bir maç bekliyorum"

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldiğini, yarın oynanacak maçta aynı şekilde Rapid Wien'i yenmek istediklerini söyleyen Çağdaş Atan, "Ben yarın eğlenceli, herkesin keyif alabileceği bir maç bekliyorum. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Buda maçı daha zevkli hale getirecek. Biz hazırız. Oyuncularım istediğimizi sahaya yansıtabilirse kazanabileceğimi düşünüyorum. Tabii bizim için bu bizim için hayal. Hedeflerden de bir tanesi. Avrupa final oynayabilmek isteriz. Ancak ilk öncelikli hedefimiz ilk 8'e kalıp, devam edebilmek. Ondan sonrasında devam edip göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Rapid Wien ile Mücadeleye Hazırlanıyor - Son Dakika

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