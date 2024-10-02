Başakşehir-Rapid Wien Maç Hazırlıkları

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i konuk edeceği ilk hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Adam Ladeback, Niklas Nyberg, Daniel Yng (İsveç)
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ba, Opoku, Kemen, Crespo, Berat Özdemir, Figueiredo, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Piatek
Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Beljo, Burgstaller
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